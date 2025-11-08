В МЧС рассказали, когда использовать летнюю резину становится опасно

Стоит переходить на зимние шины, когда температура падает до +7 градусов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Переход на зимние шины при понижении температуры до 7 градусов тепла повышает безопасность и сокращает тормозной путь. Это следует из материалов МЧС России, с которыми ознакомился ТАСС.

Как отметили в министерстве, при низких температурах зимние шины сохраняют эластичность и сцепление. При этом если в таких погодных условиях использовать летнюю резину, то она теряет контакт с дорогой, что может стать причиной ДТП. Кроме того, конструкция протектора зимних шин обеспечивает лучшее сцепление с влажной, снежной и скользкой поверхностью, что в свою очередь снижает риск заноса.

Третий аргумент в пользу своевременной замены покрышек с летних на зимние - экономия и износ. В ведомстве пояснили, что езда на летней резине при холоде увеличивает ее износ и может привести к повреждениям. "Не затягивайте со сменой резины: погода может в ближайшее время ухудшиться", - отметили в МЧС.

1 сентября 2023 года вступило в силу постановление, которым внесены изменения в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. В их число входит использование шин не по сезону, за которое предусмотрена ответственность по ст. 12.5 КоАП РФ со штрафом от 500 рублей.