Владимир Путин прислал венок на прощание с телеведущим Юрием Николаевым

Церемония проходит на Троекуровском кладбище

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом России, телеведущим Юрией Николаевым. Прощание проходит на Троекуровском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Николаев умер в возрасте 76 лет. За свою жизнь он играл в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, был постоянным ведущим телепрограмм "Утренняя почта" и "Утренняя звезда", вел музыкальные передачи "Голубой огонек" и "Песня года", детскую программу "Спокойной ночи, малыши!". С 2003 по 2008 год Николаев работал на телеканале "Россия", а в 2017-2021 годы вел программы "Честное слово с Юрием Николаевым" на Первом канале. В 2024 году вышла его автобиографическая книга "Здесь все по-честному".