В Театре Вахтангова назвали причину смерти народного артиста РФ Симонова

Он умер из-за сердечной недостаточности

Владимир Симонов © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сердечная недостаточность стала причиной смерти ведущего актера Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова народного артиста РФ Владимира Симонова. Об этом сообщил ТАСС директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.

"Владимир Александрович ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Это произошло в Волынской больнице, где он находился последние две недели", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник, близкий к окружению Симонова, сообщил агентству о том, что актер умер в возрасте 68 лет. Впоследствии информацию подтвердили в Театре Вахтангова.