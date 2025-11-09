ТАСС: Эрик Булатов умер из-за эмфиземы легких

Художник умер в одной из парижских больниц

Эрик Булатов © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Эмфизема легких стала причиной смерти советского и российского художника, почетного члена Российской академии художеств (РАХ) Эрика Булатова. Об этом сообщила ТАСС подруга семьи Татьяна.

"Эрик Владимирович три последних дня пролежал в одной из больниц Парижа. В этой больнице он умер. Последний год Эрик очень сильно болел: была эмфизема легких, от которой он и ушел из жизни", - сказала собеседница агентства.