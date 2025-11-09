ТАСС: прощание с Эриком Булатовым пройдет в Париже

Художника планируют похоронить в Москве

Редакция сайта ТАСС

Эрик Булатов © Александр Саверкин/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Прощание с советским и российским художником, почетным членом Российской академии художеств (РАХ) Эриком Булатовым пройдет в Париже, похоронить его планируют в Москве. Об этом ТАСС сообщила подруга семьи Татьяна.

Читайте также

Соц-арт, "Слава КПСС" и слава за рубежом. Грани творчества Эрика Булатова

"Прощание с Эриком Владимировичем пройдет в Париже, где он умер. Еще он хотел, чтобы было отпевание. Похоронен он будет в Москве. Эрик всегда говорил, что он должен быть похоронен только в России. Россия для него всегда была, есть и будет", - сказала собеседница агентства.

Точные места прощания и похорон пока неизвестны. В беседе с корреспондентом агентства Татьяна также поделилась воспоминаниями о последней книге, посвященной Булатову, которая вышла в мае этого года. "Это его мемуары - "Эрик Булатов рассказывает". Эрик сам сделал обложку. Это книга, которую должен был увидеть читатель. Когда мы ее сделали, наши друзья и знакомые дали хорошие отзывы. Книга очень понравилась, например, Владимиру Машкову", - рассказала она.

Булатов умер 9 ноября во Франции в возрасте 92 лет. Причиной стала эмфизема легких, последние несколько дней он провел в больнице.