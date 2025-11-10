Reuters: Турция работает над освобождением мирных жителей из туннелей в Газе

Речь о примерно 200 человек, отметил источник агентства

Редакция сайта ТАСС

Сектор Газа © AP Photo/ Mohammad Hajjar

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Турция работает над обеспечением безопасного прохода для примерно 200 мирных жителей сектора Газа, застрявших в туннелях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Читайте также

Геноцид и гуманитарная катастрофа. Что устроил Израиль в Газе

"Мы работаем над обеспечением безопасного прохода для примерно 200 мирных жителей Газы, которые в настоящее время застряли в туннелях", - сказал высокопоставленный турецкий чиновник в интервью Reuters. Он также заявил, что Турция поспособствовала возвращению в Израиль тела погибшего заложника старшего лейтенанта Хадара Голдина.

9 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна занимается оказанием помощи палестинскому анклаву и "на сегодняшний день уже отправлены продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, одежда, гигиенические принадлежности и товары".