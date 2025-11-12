В Театре Вахтангова простились с Владимиром Симоновым

Народный артист умер 8 ноября в возрасте 68 лет

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с ведущим актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народным артистом РФ Владимиром Симоновым завершилась в театре, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также

"Актер от Бога". Каким запомнили Владимира Симонова

"Владимир Симонов - мой товарищ, мы знакомы 50 лет, мы вместе поступили, были в одной группе, жили в одной комнате все четыре года, мы играли в одних дипломных спектаклях, мы вместе пришли в театр, мы вместе существовали на сцене, мы вместе снимались. Знаете, ощущение, как будто у тебя оторвали кусок души. Так резко, неожиданно. Володя Симонов - виртуозный артист, умеющий играть и комедию, и драму. А главное - всегда с душой", - сказал народный артист РФ Сергей Маковецкий.

Почтить память артиста прибыли десятки близких, друзей и коллег. Среди них заслуженные артисты России Александр Яцко и Виктор Добронравов, народный артист РФ Александр Олешко, режиссер Сергей Урсуляк, актриса Юлия Рутберг.

Главный режиссер театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев отметил, что Симонов обладал "невероятной харизмой" на сцене. "Его парадоксальный юмор всегда завораживал. Несмотря на то, что внешне он выглядел крупным и сильным, в нем была какая-то нежность, слабость и мягкость", - сказал режиссер. Шульев вспомнил один из разговоров с Симоновым. "Я спросил его, как он себя чувствует, какие у него мысли, может быть, что-то интересное он прочитал. Он сказал: "Я прочитал "Долгий день уходит в ночь" О’Нила, и это меня сильно зацепило". Это тяжелое произведение о болезни и умирании. "Ты знаешь, там так больно, что аж хорошо". Это навсегда останется в моей памяти", - сказал он.

Как отметил художественный руководитель Московского драматического театра "Модерн", заслуженный артист РФ Юрий Грымов, несмотря на свою внешнюю брутальность, Симонов был обладателем комедийного дара. В день прощания зеркала в фойе театра были завешены черной тканью, в большом фойе представлены фотографии Симонова. Портрет артиста перед гробом выносил его друг Сергей Маковецкий.

Владимир Симонов умер 8 ноября в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.