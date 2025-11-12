Статья

Береги нос смолоду: чем опасна зависимость от назальных капель и как ее преодолеть

Врачи-оториноларингологи бьют тревогу: популярность сосудосуживающих препаратов от заложенности носа резко выросла в России в период пандемии коронавируса и продолжает расти. Это подтверждают и маркетинговые исследования аптечного рынка. Десятки миллиардов рублей россияне ежегодно тратят на капли и спреи. Некоторые умудряются использовать в день один-два пузырька. Рассказываем, чем это грозит и как избавиться от зависимости

Статистика продаж

За период с января по октябрь 2025 года продажи сосудосуживающих назальных спреев и капель выросли в РФ на 5% в натуральном выражении (до 176,5 млн упаковок) и на 7,4% в стоимостном (до 41,4 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По сравнению с первыми девятью месяцами 2023 года рост составил 14,6% и 26,2% соответственно, а в сравнении с тремя кварталами 2022 года — 28,5% и 51,8%. Такими данными поделилась с ТАСС пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").

Маркетинговое агентство DSM Group, специализирующееся на исследованиях фармрынка, предоставило ТАСС статистику по всем видам назальных препаратов. Согласно ей, за первые девять месяцев этого года было продано более 234 млн упаковок на сумму 47,4 млрд рублей. В прошлом году, по данным агентства, в стране было реализовано 321,5 млн упаковок назальных препаратов на сумму почти 63 млрд рублей.

Больше всего противоотечными каплями увлекаются москвичи. По данным ЦРПТ, на 10 тыс. столичных жителей за первые три квартала года пришлось более 18,5 тыс. упаковок. На втором месте — Рязанская область (16,4 тыс.), на третьем — Краснодарский край (15,5 тыс.). ТОП-5 регионов по продажам на душу населения замыкают Санкт-Петербург (почти 15 тыс.) и Амурская область (14,9 тыс.).

Причины появления зависимости

Практикующий врач, доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии РУДН, член Российской ассоциации оториноларингологов Ирина Кириченко подтвердила ТАСС, что проблема зависимости от назальных капель приобретает серьезные масштабы. По ее словам, особенно подвержены ей молодые люди, не готовые перетерпеть дискомфорт и не осведомленные о последствиях длительного использования капель, а также люди, переболевшие коронавирусом.

"Людей с зависимостью от капель стало больше после ковида. Некоторые использовали их даже не потому, что испытывали затруднения с дыханием, а потому, что думали, что они помогут им вернуть обоняние. Это привело к тому, что сейчас наблюдается очень много пациентов с зависимостью, особенно молодых", — рассказывает она.

Врач обращает внимание на то, что в инструкциях к сосудосуживающим препаратам, как правило, указан максимальный срок применения — пять — семь дней, и этой рекомендации необходимо следовать. Из-за злоупотребления каплями сосуды, пронизывающие слизистую оболочку нижних носовых раковин, перестают сужаться автоматически. Человек увеличивает дозу капель и уже не может от них отказаться.

Анатомия проблемы

"В слизистой находится много сосудистых клубочков, и есть шунты, которые связывают артерии с венами. Когда для торможения вдыхаемого воздуха необходимо, чтобы раковина резко отекла, они открываются, кровь поступает из артерии, раковина набухает и увеличивается в объеме. Для того, чтобы раковина пришла в нормальное состояние, сосуды должны сузиться, и это происходит под воздействием вырабатываемых внутри слизистой оболочки адреналиноподобных веществ", — говорит Ирина Кириченко.

По этому принципу действуют все сосудосуживающие капли на основе адреналина. "Это такой дедушка всех капель. Но организм человека очень рациональный, и, когда мы начинаем капать, рецепторы получают адреналиноподобные вещества извне, после чего перестают вырабатываться собственные вещества", — объясняет врач.

В итоге, когда по прошествии нескольких дней использования капель человек отказывается от них в надежде, что болезнь миновала и дышать можно будет как прежде, он нередко обнаруживает, что заложенность носа полностью не прошла. Тогда и возникает соблазн продолжить использовать капли. Но, по словам оториноларинголога, необходимо выждать время, чтобы возобновил работу собственный механизм выработки адреналиноподобных веществ в слизистой оболочке.

Головные боли и сон сидя

"Если продолжить капать, возникнет порочный круг — чем больше человек капает, тем больше нужно капель. У меня были пациенты, которые использовали по одному-два пузырька в день, и у них возникали страшные головные боли. Они приходили к неврологу, и оказывалось, что причина отоларингологическая", — рассказывает Ирина Кириченко.

Причина головной боли заключается в том, что используемый спрей или капли попадают не только в раковину, а на всю слизистую. Происходит всасывание лекарства внутри сосудов, и оно отправляется не в печень, а в головной мозг, где происходит спазм сосудов.

"У тех, кто долго капает, начинаются изменения в слизистой оболочке раковины, развивается фиброз, раковина начинает расти. Сначала возникает медикаментозный ринит (поддается лечению терапевтически), а потом гипертрофический ринит (раковина так увеличивается в размерах, что даже капли не помогают), — объясняет врач. — У меня были пациенты, которые не дышали носом совсем. Приходили и говорили: "Доктор: я уже пузырек закапал, сплю сидя, но ничего не помогает".

Схема избавления

Самым сложным пациентам, по словам Ирины Кириченко, помогает только хирургическое лечение — вазотомия нижних носовых раковин лазером или радионожом. При своевременном обнаружении проблемы можно избавиться от зависимости и без операции.

Сначала снижается частота использования капель и их дозировка — с 0,1% до 0,05%. После этого назначаются топические стероиды — гормоны в спреях, которые не попадают в головной мозг и работают только в полости носа. Эффект от их применения обычно наступает через три-четыре дня, после чего пациенту становится легче дышать, и сосудосуживающие можно сократить еще.

"Потом мы оставляем их только на ночь, поскольку ночью кровоснабжение ухудшается. Если удается через какое-то время отказаться и от ночного впрыска, можно сказать, что проблема преодолена", — говорит врач.

Человеку, которому удалось избавиться от зависимости, важно знать, что в дальнейшем, когда у него возникнет насморк, нужно будет применять капли, содержащие фенилэфрин. По словам оториноларинголога, это наиболее легкие препараты.

Что касается сроков обращения к врачу с проблемой, это имеет смысл сделать, если при отказе от капель через 10 дней сохраняется серьезный отек. Если дыхание лишь немного затруднено, можно подождать около месяца, промывать нос физраствором или морской водой и использовать масляные капли.

Евлалия Самедова