Статья

Выписка из ЕГРН: проверить недвижимость и исключить риски

Когда мы покупаем квартиру, строим дом или оформляем землю под дачу, мы думаем о расположении, инфраструктуре, ремонте, площади. Но сделки с недвижимостью требуют прежде всего юридической дисциплины. Чтобы риски при оформлении документов купли-продажи были минимальными, существует ЕГРН — Единый государственный реестр недвижимости

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Сведения, входящие в ЕГРН

ЕГРН — главный источник официальной информации обо всей недвижимости в стране. В него попадают данные о квартирах, домах, земельных участках, гаражах, коммерческих помещениях и тех объектах, которые еще только строятся. Ведет эту базу данных Росреестр — федеральная служба, отвечающая за регистрацию прав на недвижимость и кадастровый учет.

Сведения в ЕГРН регулярно обновляются, чтобы в любой момент можно было проверить объект недвижимости и убедиться, что с ним все в порядке. До ЕГРН существовали два разных реестра: один отвечал за учет недвижимости, другой — за права собственности. Это создавало путаницу, ошибки и риски для сделок. Объединив все в один реестр, государство обеспечило прозрачность и доступность данных.

С точки зрения непосвященного в детали человека, заказать выписку ЕГРН могут только юристы или риелторы, а остальным она не особо и нужна. Но на практике этот вопрос затрагивает всех, кто хоть раз сталкивался со сделками с недвижимостью. Реестр необходим в следующих ситуациях:

покупка квартиры на вторичном рынке — продавец уверяет, что жилье свободно, но в реестре может быть запись об ипотеке или аресте;

строительство дома — перед покупкой участка важно убедиться, что на этой земле действительно можно строить;

получение наследства — иногда наследники узнают о недвижимости только из сведений ЕГРН;

сдача жилья в аренду — собственнику важно подтвердить права, а арендаторам убедиться, что перед ними реальный владелец;

продажа дома в сельской местности — если старые свидетельства о собственности утеряны, то реестр помогает восстановить информацию.

Каждый раз, когда речь идет о деньгах, документах и собственности, сведения из ЕГРН являются точкой опоры, которая защищает от ошибок, мошенничества и неприятных сюрпризов.

Что хранится в реестре

В ЕГРН есть несколько видов данных, среди них:

описание объекта: адрес, площадь, этажность, кадастровый номер;

информация о собственниках;

история перехода прав: когда и кому принадлежал объект и на основании каких документов;

кадастровая стоимость объекта недвижимости;

ограничения и обременения: ипотека, арест, сервитут (право ограниченного пользования чужой недвижимостью для определенных целей, например прокладки коммуникаций);

категория земель и назначение участка.

Эти сведения обновляются регулярно, поэтому выписка является самым надежным источником информации.

Зачем нужна выписка из ЕГРН

Выписка из ЕГРН — официальный документ, который подтверждает сведения из реестра на конкретную дату. Она показывает всю юридическую картину и все нюансы. Если раньше государственные органы выдавали разные документы: кадастровый паспорт, свидетельство о собственности, выписку из реестра прав, то теперь все сведено к единому формату. Благодаря этому выписка из ЕГРН об объекте недвижимости стала универсальным подтверждением состояния объекта и прав на него.

Читайте также

В России создали штаб по защите покупателей недвижимости

Предположим, покупатель нашел привлекательную квартиру по хорошей цене. Все выглядит идеально: свежий ремонт, доброжелательный продавец, подходящая стоимость. Но только выписка покажет, что за объектом числятся:

ипотека, о которой умолчали;

аресты или судебные запреты;

доли, принадлежащие другим людям;

ограничения использования (земли сельхозназначения);

права третьих лиц (сервитут);

новый собственник, зарегистрированный буквально вчера.

При заключении сделок выписка станет страховкой, без которой осуществлять покупку или продажу рискованно.

Виды выписок из ЕГРН

Существуют различные по содержанию и назначению виды выписок из Росреестра:

1. Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Здесь отображаются:

полное описание объекта (площадь, этаж, адрес, назначение);

кадастровый номер;

текущие собственники;

обременения;

кадастровая стоимость.

2. О переходе прав собственности на объект. Если слишком часто менялись владельцы за короткое время, это может говорить о том, что заключать сделку рискованно. Такое встречается, когда:

объект участвовал в сомнительных сделках;

происходили частые дарения между незнакомыми людьми;

недвижимость могли использовать в схемах обналичивания.

3. О кадастровой стоимости для расчета налога. Необходима для расчета налога и в случаях, когда владелец хочет оспорить кадастровую стоимость, чтобы уменьшить налоговую нагрузку.

4. Выписки со сведениями ограниченного доступа. К ним относится ряд выписок, включающих информацию, доступную только собственнику или уполномоченным лицам. Это может быть выписка о дееспособности правообладателя или о правах лица на объекты недвижимости.

Существует запрет на получение выписок, содержащих личные данные (если только их не запрашивает сам собственник). Если эти данные необходимы, нужно взять согласие собственника на их получение.

Кто может получить выписку

Получить выписку Росреестра из ЕГРН может любой гражданин — как собственник, так и человек, который не имеет никакого отношения к объекту недвижимости. Но объем информации, которую предоставит Росреестр, будет отличаться. Закон защищает личные данные владельцев, поэтому часть сведений выдается только самому собственнику или тем, кто имеет его официальное согласие.

Что доступно несобственнику

Любой человек, зная адрес или кадастровый номер объекта, может заказать выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах. Открытые данные могут, к примеру, включать:

описание объекта (площадь, этажность, назначение);

кадастровый номер и кадастровую стоимость;

обременения: ипотека, арест, сервитут.

Читайте также

Дорогая моя "вторичка": сколько стоит самое высокобюджетное жилье России

Однако с 1 марта 2023 года в открытых выписках не указываются персональные данные, такие как паспортные данные владельцев, дата рождения, СНИЛС, контактная информация и другие личные сведения. Это закрытая часть реестра, которая доступна только правообладателям. Если несобственнику нужны дополнительные сведения, скажем, расширенная информация о правообладателях, выписка о правах отдельного лица или о его дееспособности в части сделок с недвижимостью, потребуется нотариально заверенное согласие собственника. Без такого согласия Росреестр выдает только общедоступные данные.

Что доступно собственнику

Собственник может получить полный набор сведений об объекте. Ему доступны:

расширенные выписки с информацией о себе как о правообладателе;

выписка о правах конкретного лица на недвижимость;

документы, содержащие персональные данные (паспортные данные, СНИЛС и т.д.);

сведения о лицах, которые ранее запрашивали информацию об объекте (это отдельный вид выписки).

Для собственника нет ограничений по объему данных: он вправе знакомиться с полной информацией, которая относится к его имуществу. В большинстве случаев расширенные сведения могут быть получены только через "Госуслуги" с подтвержденной учетной записью или при личном обращении.

Стоимость получения сведений

Цена выписок зависит от того:

кто именно запрашивает информацию;

какая конкретно выписка требуется;

в каком формате (электронный, бумажный) запрашивается документ.

Цена разных видов выписок отличается. Скажем, онлайн-выписку собственник объекта получает бесплатно. Однако она не подойдет для оформления документов. Для юридически значимых действий (ипотека, сделки, нотариат) все равно потребуется платная выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: для граждан — 700 рублей, для организаций — 1 400 рублей. Для несобственников электронная выписка об объекте стоит 580 рублей, бумажная — 920 рублей. Для некоторых категорий граждан действуют льготы 50% от основной стоимости. Для юридических лиц стоимость выше.

​​​​Как получить выписку из ЕГРН: пошаговая инструкция

Выписка из ЕГРН выдается всем гражданам, независимо от специальных знаний или образования. Процедура прозрачная и достаточно быстрая, придется лишь выбрать подходящий способ и подготовить нужные данные. Электронные государственные сервисы позволяют оформить документ онлайн, но сделать это можно и при личном обращении. Для заказа выписки из ЕГРН понадобятся:

кадастровый номер или адрес объекта недвижимости;

ФИО и паспортные данные заявителя;

электронная подпись (при необходимости).

Заказать выписку можно двумя способами.

1. На портале "Госуслуги". Здесь действует идентификация через подтвержденную учетную запись, что ускоряет процедуру:

зайдите на портал "Госуслуги" и авторизуйтесь;

найдите услугу "Сведения ЕГРН";

выберите вариант "Получение сведений из ЕГРН";

выберите "Онлайн-выписка об объекте недвижимости". Робот предупредит, что в ней не будет планов и схем. Для получения другого вида выписки будет предложено подать другое заявление, для продолжения — "Получить выписку". Сделайте выбор, исходя из ваших задач;

подтвердите ваши паспортные данные, номер телефона и электронный адрес;

введите адрес объекта недвижимости.

Онлайн-выписка придет в течение одной минуты в виде электронного документа в формате PDF-файла.

2. В отделении МФЦ. Такой вариант предпочтителен, если необходимо предоставить оригинал в банк, нотариусу или государственным органам. Чтобы получить выписку:

подайте заявление сотруднику центра;

предъявите паспорт;

укажите кадастровый номер или адрес объекта;

оплатите услугу;

получите бумажную выписку в назначенный день.

Если документ нужен к определенной дате, лучше заказать его заранее, примерно за неделю или за 10 дней.

Срок действия выписки

У выписки из ЕГРН нет официального срока действия, но на практике она быстро "теряет свежесть" по двум причинам:

изменения в реестр вносятся постоянно: сделки, аресты, обременения, наследование, регистрация долей;

банки, нотариусы и риелторы работают только с актуальной информацией и не возьмут в работу устаревшие данные.

Читайте также

Массовые помутнения: как противостоять "пенсионерским" схемам при покупке квартиры

Выписка ЕГРН подходит для работы в течение месяца после получения. Но на ипотечных сделках и в случае заключения крупных договоров часто просят документ, оформленный не позднее чем 3–7 дней назад. Это не требование закона, а стандарт рынка: чем меньше времени прошло, тем меньше рисков. При покупке квартиры или дома лучше получить выписку ЕГРН прямо перед подписанием договора. Так можно убедиться, что имущество не оказалось заложено или арестовано в последний момент.

На что обратить внимание, получая выписку ЕГРН

Выписка из ЕГРН должна содержать правильные данные. Сверяйте адрес, площадь, этаж, кадастровый номер, также проверьте в документе:

наличие обременений. Среди сведений, указанных в ЕГРН, могут быть ипотека, арест, сервитут, запрет регистрационных действий. Если что-то из этого списка указано в выписке, нужно выяснить детали, иначе сделка может затянуться или оказаться невозможной;

доли собственности. Когда объект принадлежит нескольким людям, важно убедиться, что доли распределены корректно и все владельцы участвуют в сделке;

статус объекта. Статусы "жилое помещение", "квартира", "апартаменты" влияют на налоги, регистрацию и коммунальные услуги;

дата выдачи. Покупателям рекомендуется не доверять выпискам ЕГРН об объекте недвижимости, которые продавец получил несколько месяцев назад. Безопаснее запросить новую.

Типичные ошибки

Выписка из ЕГРН может стать источником проблем, если не подойти к процессу внимательно. На практике чаще всего встречаются следующие ошибки.

Заказ информации на неверный объект. Люди могут вводить неправильный адрес или старый кадастровый номер. В результате выписка ЕГРН об одном объекте недвижимости приходит на другой объект, а заметить это сразу не всегда получается. Обязательно уточняйте кадастровый номер и сверяйте его с официальной кадастровой картой. Карта находится в открытом доступе для любого пользователя. Срок действия выписки не учитывается. Старые документы не учитывают последние изменения в ЕГРН: новых собственников, аресты или ипотеки. Заказывайте выписку ближе к дате сделки, чтобы данные были актуальными. Игнорирование обременений и ограничений. Некоторые покупатели не проверяют доли собственности, ипотеку или аресты и в результате теряют деньги или не могут оформить право собственности. Всегда проверяйте раздел об ограничениях и тщательно оценивайте риски. Доверие к непроверенным сервисам. Мошеннические сайты обещают быстро и бесплатно выдать выписку, но часто это лишь фальшивка, которая не имеет юридической силы. Используйте только официальные ресурсы Росреестра, МФЦ или проверенные государственные сервисы. Пренебрежение документальной проверкой продавца. Некоторые сделки проходят без проверки паспортных данных продавца и полномочий на распоряжение имуществом. Даже если продавец представляется добросовестным, необходимо убедиться, что он действительно владелец, а документ, подтверждающий его право, зарегистрирован в ЕГРН.

Выписка из ЕГРН помогает проверить чистоту объекта, исключить скрытые обременения, подтвердить права собственников и защититься от мошенничества. Даже если вы не покупаете квартиру или дом прямо сейчас, знание о том, как работают сведения ЕГРН и выписка, помогает быть уверенным в своей собственности, избегать ошибок и планировать сделки без лишнего стресса.