Kvartal: шведский SVT, как и Би-би-си, смонтировал выступление Трампа

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Шведский телеканал SVT, как и британская вещательная корпорация Би-би-си, смонтировал выступление Дональда Трампа 6 января 2021 года, чтобы создать впечатление, будто он призывает к беспорядкам. Об этом пишет издание Kvartal.

Как отмечает газета, в 2024 году в одном из репортажей SVT использовал отрывок из речи нынешнего американского президента, в котором были объединены несколько разных частей. Это было сделано таким образом, что зрителям становилось понятно: Трамп выступает за штурм Капитолия. При этом, как и в версии Би-би-си, был опущен фрагмент, где он призывает своих сторонников "мирно и патриотично высказать свое мнение".

В первом ответе на запрос Kvartal о том, как было смонтировано выступление, SVT ответил, что издатели телеканала "уверены в публикациях SVT, посвященных штурму Капитолия". Но позднее SVT внес изменения в текст и в сам клип, куда были добавлены черные рамки с паузами между различными частями выступления. Ответственная выпускающая Карин Экман отмечает, что SVT обновил текст клипа, "чтобы аудитории было понятнее, в каком контексте он был опубликован". Она не верит, что скандал с Би-би-си повлияет на доверие к SVT.

Норвежский телеканал NRK также внес изменения в сюжет о штурме Капитолия, ранее представленный аналогичным образом, поясняет SVT.

Би-би-си оказалась в центре скандала из-за передачи Panorama, которую вещательная корпорация выпустила в эфир в октябре 2024 года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса, хотя на самом деле глава государства говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами. В результате скандала в отставку подали гендиректор корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс. Юристы американского лидера потребовали от Би-би-си удалить передачу до 14 ноября, извиниться и выплатить компенсацию, пригрозив иском на $1 млрд. Корпорация извинилась перед президентом США, но отказалась выплачивать компенсацию.