В ГД попросили МЧС проверить пожарную безопасность всех кинотеатров и ТРЦ страны

В случае выявления нарушений - принять соответствующие меры реагирования, отметила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила письмо главе МЧС России Александру Куренкову с просьбой провести масштабную внеплановую проверку кинотеатров, торгово-развлекательных центров и других объектов массового пребывания граждан на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, исправности систем оповещения и эвакуации, а также готовности персонала к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС). Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Александр Вячеславович, провести проверку по вышеуказанным фактам, а также организовать комплексную инспекцию объектов массового пребывания граждан. В случае выявления нарушений - принять соответствующие меры реагирования, в том числе в отношении должностных лиц, допустивших халатность", - написала Лантратова.

Ранее сообщалось, что в ТРЦ "Авиапарк" задержан подросток, который пронес внутрь горючую жидкость и попытался устроить пожар в кинотеатре. Его задержали и передали полиции. Очаг возгорания ликвидирован. Посетителей кинотеатра эвакуировали. Пострадавших нет. По предварительной информации, подросток действовал по указаниям неустановленных лиц через мессенджеры за денежное вознаграждение.

По словам Лантратовой, особую тревогу вызывает информация о том, что при возникновении возгорания в кинозале не сработала пожарная сигнализация. "Эвакуация зрителей проводилась без включения сирен и официальных оповещений. Посетители покидали помещение самостоятельно, подвергая риску свою жизнь и здоровье. Это свидетельствует о возможных нарушениях требований пожарной безопасности, а также о ненадлежащем техническом состоянии противопожарных систем и недостаточной подготовленности персонала объекта к действиям в экстренной ситуации", - подчеркнула она.

"Считаю, что указанные факты требуют не только пристального внимания к конкретному инциденту, но и необходимости проведения масштабной внеплановой проверки всех кинотеатров, торгово-развлекательных центров и других общественных мест с массовым пребыванием людей на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, исправности систем оповещения и эвакуации, а также уровня подготовки персонала к действиям в условиях ЧС", - добавила парламентарий.