Депутат Федяев: законопроект о беспилотном транспорте рассмотрят в 2026 году

Парламентарий отметил, что вместо запрета или ограничений необходимо "создать четкие правила игры, которые позволят технологии развиваться"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены в 2026 году оперативно рассмотреть законопроект о беспилотном транспорте, где будет в том числе распределена ответственность при ДТП с такими автомобилями. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев ("Единая Россия").

"Сегодня готовится федеральный закон "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", планируем, что его внесут на рассмотрение Госдумы в первом квартале 2026 года. Постараемся оперативно его рассмотреть. Этот документ должен установить четкие правила и распределить ответственность в случае ДТП", - сказал Федяев, отвечая на вопрос, должны ли сохраняться ограничения на внедрение беспилотных автомобилей в России.

Депутат отметил, что вместо запрета или ограничений необходимо "создать четкие правила игры, которые позволят технологии развиваться, обеспечив при этом максимальную безопасность для всех участников дорожного движения".

"Да, сегодня пока есть опасения, которые связаны с работой автопилота в условиях плотного трафика, при наличии пешеходов, самокатчиков, а также в сложных погодных условиях или в случае помех для GPS-сигнала. Поэтому наиболее приемлем, как мне кажется, принцип поэтапного, ограниченного и контролируемого доступа [беспилотных машин на дороги] - то есть сначала более отдаленные районы, затем более близкие к центру, но не с самым плотным трафиком", - сказал парламентарий. По его словам, необходимо также "использовать только тот транспорт, который прошел все тесты и соответствует всем требованиям".

12 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2026 году в Москве могут запустить первое беспилотное такси, но пока что с водителем-испытателем в салоне.