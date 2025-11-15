В Госдуме рассказали о праве жильцов на перерасчет за плохое отопление

Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рекомендовал фиксировать каждый случай несоответствия температуры в помещении установленным нормам

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Жильцы многоквартирного дома вправе получить перерасчет платежей за отопление в случае низкой температуры в квартире или подъезде, но для этого обязательно надо зафиксировать проблему документально. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"На сегодняшний день норма отопления в жилой квартире - от 18 до 20 градусов тепла. И есть еще норма для коридоров в жилых домах - там температура в отопительный сезон должна не опускаться ниже 16 градусов" - сказал депутат. "Если температура не соответствует, есть норма перерасчета [оплаты ЖКХ], она достаточно существенна, когда мы рассчитываем [вычет] за каждый час [несоответствия температуры нормативу]", - подчеркнул первый зампред комитета.

Он отметил, что для решения проблемы с отоплением и перерасчета платежей нужно обратиться в управляющую компанию. По словам Колунова, сейчас на устранение таких нарушений отводится один день, однако "если что-то сложное, что требует достаточно серьезных работ, то срок увеличивается до семи дней".

"Но в любом случае зафиксировать [несоответствие] обязательно нужно документом. То есть приходит сотрудник управляющей компании, в любом случае всегда нужно потребовать от него акт. Если не будет акта, очень сложно будет доказать причину изменения расценки тарифа", - заключил Колунов.

В московском регионе начались первые заморозки с похолоданием ниже нуля и снегопадом.