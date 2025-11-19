ТАСС: ВККС рассмотрит дачу согласия на возбуждение дел против шести судей

Заседание с участием председателя Верховного суда Игоря Краснова пройдет 24-27 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов примет участие в заседании Высшей Квалификационной коллегии судей (ВККС), которое будет проходить 24-27 ноября и где, в том числе, рассмотрят дачу согласия на возбуждение дел против шести судей. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Повестка грядущего заседания ВККС беспрецедентно обширна. Особый интерес представляет дача согласия на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о судье Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Адаме Воитлеве, заместителе председателя Ленинского районного суда Курска Ольге Петровой, мировом судье судебного участка № 7 Нальчикского судебного района КБР в отставке Мухамеде Темботова, председателе Смольненского районного суда Петербурга в отставке Валерии Тарасове, судьи этого же суда Каринэ Голиковой, а также судье Краснослободского райсуда Мордовии Вячеславе Круглове. Кроме того, будет рассматриваться вопрос о даче согласия на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя Юргомышского районного суда Курганской области в отставке Валерия Козлова.​​​​

Краснов 5 ноября в своем первом интервью на посту председателя Верховного суда заявлял ТАСС и "Российской газете", что любые попытки коррупционных проявлений со стороны судей будут жестко пресекаться. Он подчеркивал, что работа в этом направлении находится под его личным контролем. ​​​​​​