ОНФ: в ходе приема обращений на прямую линию Путина задействуют ИИ

Он будет выделять темы социальной несправедливости, многодетных, сирот, семей бойцов СВО

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект вновь будет использоваться для обработки обращений россиян к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии. Как сообщил ТАСС руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, Сбер разработал систему на основе "ГигаЧата", которая значительно ускорит распределение запросов граждан по ответственным органам.

По словам Кузнецова, благодаря применению ИИ в ходе работы кол-центра обработка обращений займет секунды, тогда как ранее на это уходило несколько месяцев.

"По инициативе Народного фронта в этом году, как и в прошлом, помогать разбирать запросы россиян будет ИИ. Сбер разработал первую в стране мультиагентную систему на основе "ГигаЧата". Теперь мы знаем ответственных по каждому обращению с вероятностью более 90%. Это точность, как у человека, только со скоростью в тысячу раз быстрее. На анализ и точную маршрутизацию ответственному органу уйдет около 10 секунд. Это решение разгрузит более 3 тыс. чиновников от рутинных операций и сократит время ожидания помощи", - сказал Кузнецов.

ИИ в ходе приема обращений на прямую линию Путина будет выделять темы социальной несправедливости, многодетных, сирот, семей бойцов СВО.