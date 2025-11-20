Marinetraffic: лайнер Astoria Grande идет по Босфору в направлении Черного моря

Судно прошло под мостом Султана Мехмеда Завоевателя и почти преодолело половину пути в проливе, свидетельствуют данные сервиса

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 20 ноября. /ТАСС/. Лайнер Astoria Grande, которому ранее не дали разрешение на швартовку в Стамбуле, движется по проливу Босфор в направлении Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Marinetraffic.

Международный круизный лайнер Astoria Grande, совершавший путешествие из Сочи, не смог в четверг зайти в порт Стамбула в рамках завершения двухнедельного круиза и следует обратно. Портовые власти не предоставили разрешение на швартовку судна без разъяснения причин. Об этом ТАСС сообщили ранее в пресс-службе судоходной компании "Аквилон", которая является генеральным агентом по продажам и продвижению Astoria Grande. В компании уточнили, что пассажиры лайнера вернутся в Сочи по расписанию, а следующие круизы состоятся согласно графику.

Генконсульство РФ в Стамбуле в свою очередь сообщило ТАСС, что не получало обращений ни от пассажиров, ни от экипажа лайнера в связи со сложившейся ситуацией. Дипломаты направили запрос в стамбульское портовое управление для получения пояснений в связи с тем, что судно не было принято для швартовки.