Число задержанных поездов из-за ЧП в Приангарье выросло до семи

Пассажиры обеспечены питанием

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. В Иркутской области семь пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов с углем и локомотива, говорится в сообщении Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

Ранее сообщалось о задержках пяти поездов с максимальным временем задержки в пять часов.

"Движение поездов по участку временно приостановлено. В настоящее время задерживаются пассажирские поезда №1 Владивосток - Москва, №2 Москва - Владивосток, №9 Владивосток - Москва, №69 Чита - Москва, №137 Иркутск - Абакан, №57 Иркутск - Красноярск, №147 Иркутск - Тайшет", - говорится в сообщении. Максимальное время задержки составляет девять часов.

"Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - добавили в ВСЖД.

Сейчас железнодорожники восстанавливают насыпь, укрепляют полотно, далее будут укладывать новую рельсошпальную решетку. Также восстанавливается поврежденная опора и работа контактной сети. Задействованы около 300 работников магистрали, 2 восстановительных поезда и другая спецтехника.

В ночь на пятницу на железнодорожной станции Облепиха в Тайшетском районе Иркутской области произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженных углем. Пострадавших не было. Возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба). По данным следствия, размер ущерба превысил 1 млн рублей. Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт.