Партия "Зеленые" предложила изменить проект стратегии экологической безопасности

Административная система не сориентирована на работу в этом направлении, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Разрабатываемый проект стратегии экологической безопасности России необходимо изменить. Партия "Зеленые" предлагает меры по усилению контроля и направит свои предложения в правительство РФ, говорится в материалах открытого дискуссионного экологического клуба, организованного партией.

"Нарушения экологического законодательства имеют массовый характер, меры по усилению контроля и активизации работы по предотвращению нарушений проектом стратегии практически не предусмотрены. Административная система не сориентирована на работу в этом направлении. Только постоянные, активные импульсы "сверху", в том числе и как реакция на инициативы общественности "снизу", могут со временем изменить эту застойную ситуацию", - заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, на протяжении последних 35 лет почти не развивается система мониторинга чистоты воды, наблюдательная сеть до сих пор не восстановлена до уровня конца 1980-х годов. Практически отсутствует приборный мониторинг негативного антропогенного воздействия на водные объекты, вместо него до сих пор сохраняется "расчетный" способ заполнения форм 2ТП, дающий совершенно неадекватную информацию о загрязнении водных объектов из точечных источников, считает академик.

"Мониторинг, контроль и регулирование диффузного загрязнения отсутствуют совсем, это недопустимо для третьего десятилетия XXI века. Совершенно недостаточен мониторинг состояния экосистем, в какой-то мере он осуществляется только на особо охраняемых природных территориях, для нужд рыболовства и охоты и в научных исследованиях", - добавил Данилов-Данильян.

Стратегия экологической безопасности должна содержать ясный набор принципов о том, как распределяются экологические риски между Россией и другими странами, между государством и частным бизнесом, считает член федерального совета партии, эксперт Игорь Алабужин.

"Эти принципы могут и должны быть объектом общественного обсуждения. Без определения такого набора принципов любая экологическая стратегия останется набором призывов "за все хорошее и против всего плохого", - отметил Алабужин.