Более 70 участников программы "Время героев" получили новые назначения

10:54

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новые назначения получили уже более 70 участников программы "Время героев". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе программы.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" отметил, что уже несколько ветеранов СВО работают в администрации президента и демонстрируют профессиональные успехи.

"За время работы программы "Время героев" новые назначения получили более 70 участников. Более 60 из них - слушатели первого потока. Также руководитель программы "Время героев" Мария Костюк [уже] избрана губернатором Еврейской автономной области", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что передавать страну в руки таких ребят, как бойцы СВО, будет нестрашно, нужно их только подготовить. Так он отреагировал на вопрос о программе "Время героев" на "Итогах года". 

