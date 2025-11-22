Владение цифровыми инструментами назвали важным элементом для врача в будущем

Министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин подчеркнул, что технологии не смогут заменить самого врача

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Грамотное владение цифровыми инструментами станет необходимым элементом для врача в будущем, такое мнение в интервью ТАСС выразил зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

"Наше видение простое: врач будущего - это не тот, кто заменен машиной, а тот, кто умеет грамотно использовать цифровые инструменты. И мы уже сегодня готовим систему здравоохранения к этому будущему", - рассказал Забелин.

По его словам, использование искусственного интеллекта в медицине уже сейчас перестало быть экспериментом, теперь это полноценный рабочий инструмент, помогающий врачу в работе.

При этом зампред подчеркнул, что технологии не смогут заменить врача.

Ранее Минздрав региона сообщал, что каждый третий врач Подмосковья применяет технологии ИИ в своей работе.

