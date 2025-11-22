Душеприказчик Плисецкой и Щедрина не знает местонахождения их праха

Владимир Титоренко не может исполнить последнюю волю балерины и композитора

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Душеприказчик композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой Владимир Титоренко не может исполнить их последнюю волю - развеять прах над Россией, потому что ему неизвестно его местонахождение. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

Щедрин умер в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет, Плисецкая умерла 2 мая 2015 года. Они были кремированы в Германии.

"Есть завещание, - сказал Титоренко во время передачи, посвященной 100-летию Плисецкой. - Кстати, я не знаю, что с этим делать, потому что последняя воля - соединить прах и развеять его над Россией. Как это сделать - я не представлю. Может быть, те, кто посмотрит эту передачу, помогут. Честно, не знаю, что с этим делать: я должен прийти к кому-то и сказать, что надо соединить прах и развеивать?".

Азарий Плисецкий, брат балерины, сказал, что поможет установить судьбу праха.

Генеральный секретарь Международного фонда имени Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев в августе подтвердил ТАСС, что супруги завещали развеять их прах над Россией. Он отметил, что прощание с Щедриным состоялось в Германии в камерной обстановке, однако не уточнил, когда будет исполнена последняя воля балерины и ее мужа.