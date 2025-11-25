"Систэм электрик" поддержал строительство первого в Москве семейного дома при больнице

В рамках сотрудничества "Систэм электрик" поставит семейному дому более 400 розеток и выключателей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Один из лидеров ЭКГ-рейтинга компания "Систэм электрик", российский производитель решений в сфере распределения электроэнергии и автоматизации, передала электроустановочные изделия для оснащения семейного дома благотворительного фонда "Семья вместе", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Семейный дом, строительство которого ведется с 2024 года на территории детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой, станет первым подобным проектом в Москве. В нем родители смогут круглосуточно находиться со своими детьми во время лечения без дополнительных расходов на проживание. По данным исследования ВЦИОМ и фонда "Семья вместе", совместное пребывание родителей и детей в медучреждениях считают важным более 90% опрошенных россиян, а 69% отмечают необходимость создания специальных центров проживания для семей.

В рамках сотрудничества "Систэм электрик" поставит семейному дому более 400 розеток и выключателей. Гендиректор "Систэм электрик" Алексей Кашаев отметил, что участие компании в проекте связано не только с предоставлением оборудования, но и с социальной ответственностью бизнеса. "Мы рады, что наше оборудование помогает сделать дом, где семьи проходят через нелегкие времена, чуть светлее и уютнее. Мы верим, что комфорт начинается с мелочей. Передавая оборудование для семейного дома, мы хотим внести свой вклад в создание безопасного пространства для родителей и детей, которым сейчас особенно важно быть рядом друг с другом", - сказал он.

Глава благотворительного фонда "Семья вместе" Екатерина Мыслицкая подчеркнула значимость взаимодействия с бизнесом: "Для нас такой партнерский опыт - яркий пример, как бизнес может поддержать благотворительность, укрепить семейные ценности и позаботиться о здоровье пациентов".

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.