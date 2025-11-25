Прах Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой

Народный артист РФ Андрис Лиепа напомнил, что композитор и балерина мечтали об этом

Редакция сайта ТАСС

Родион Щедрин и Майя Плисецкая © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Прах народного артиста СССР композитора Родиона Щедрина и народной артистки СССР балерины Майи Плисецкой был развеян над Окой. Об этом сообщил ТАСС народный артист РФ Андрис Лиепа.

Читайте также

"Я хотел бы быть вечно с моей женой". История любви Родиона Щедрина и Майи Плисецкой

"Майя и Родион мечтали, чтобы их прах развеяли над Россией. Так и сделали. Совместили их прах и развеяли его над Окой", - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда это произошло.

Согласно информации от источника ТАСС, над Окой была развеяна только часть праха композитора и балерины, церемония прошла в узком кругу друзей и близких. Оставшаяся часть праха, вероятно, будет развеяна публично.

Щедрин умер в ночь на 29 августа 2025 года в возрасте 92 лет, Плисецкая умерла 2 мая 2015-го. Они были кремированы в Германии. В августе секретарь Международного фонда имени Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев подтвердил ТАСС, что супруги завещали развеять их прах над Россией.