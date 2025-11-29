Статья

Цветное, космическое, наше: как развивалось телевидение в СССР

29 ноября 1965 года, 60 лет назад, советский искусственный спутник Земли "Молния-1" успешно ретранслировал экспериментальную цветную телепередачу из Москвы в Париж. ТАСС — о приоритетах России в области телевидения, о том, как телесигнал появился в самых отдаленных уголках Союза и почему СССР и Франция начали цветное телевещание в один и тот же день

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Войтенко/ ТАСС

Хотя регулярное телевещание началось в Германии, Великобритании, США и СССР в 1930-х годах, первые эксперименты в области передачи изображения на расстояние стали проводиться гораздо раньше. Еще в 1911 году российскому физику Борису Розингу впервые в мире удалось передать изображения геометрических фигур. В 1931 году в Москве начались регулярные передачи "движущихся изображений". Трансляции начинались в полночь и длились полчаса. Звук и картинка передавались на разных диапазонах радиоволн — длинных и средних. Из-за особенностей их распространения принимать телесигнал можно было за тысячи километров от столицы СССР, в том числе в Европе. Понятий "телезритель" и "телевидение" еще не было. "Товарищи радиозрители, начинаем передачи советского дальновидения", — объявляли дикторы. В стране существовало несколько десятков самодельных телеприемников, а на экране размером со спичечный коробок и с невысоким разрешением едва ли можно было что-то разглядеть: по вертикали изображение строилось всего из 30 строк. Тем не менее передачи вызвали большой интерес.

Борис Розинг (слева) в лаборатории © Госкаталог/ ЦМС имени А.С. Попова

В конце 1930-х годов в СССР механическую развертку с громоздким вращающимся диском заменила в телеприемниках более совершенная электронная. Советская промышленность начала выпускать первый электронный телевизор, а в 1939 году на базе Шаболовской радиостанции в Москве открылся телецентр.

Главный эксперт по цифровому телевидению Московского научно-исследовательского телевизионного института (МНИТИ) Константин Быструшкин в беседе с ТАСС отметил, что отечественные изобретатели внесли большой вклад в развитие телевидения. "Профессор Петербургского университета Борис Львович Розинг по праву считается основоположником электронного телевидения, так как 30 октября 1910 года получил патент на систему электрической передачи изображения, — рассказал он. — В этом патенте описаны все ключевые особенности, лежащие в основе современного телевидения. Он же изобрел кинескоп — электронно-лучевую трубку, позволяющую получить изображение в телевизоре. Его ученик Владимир Кузьмич Зворыкин, гениальный ученый и изобретатель, в 1931 году завершил создание первой в мире передающей электронной трубки — иконоскопа — и впервые добился цветного изображения на телеэкране. Всего на счету Зворыкина более 120 патентов на различные изобретения".

Телевидение: из России в США и обратно Владимир Зворыкин, вскоре после Октябрьской революции эмигрировавший в США и работавший в 1930-е годы в американской корпорации RCA, непосредственно повлиял на развитие телевещания в Советском Союзе. "При его активном содействии был разработан первый отечественный серийный черно-белый электронный телевизор ТК-1, который с осени 1938 года выпускал ленинградский завод имени Козицкого, — сообщил ТАСС Быструшкин. — Данная модель была разработана на основе схемы и конструкции опытного телевизора RR-359 фирмы RCA 1934 года. Переданная при посредничестве Владимира Зворыкина документация и опытные образцы RR-359 были адаптированы сотрудниками Всесоюзного научно-исследовательского института телевидения (ВНИИТ) и завода имени Козицкого для использования советской элементной базы. В телевизоре использованы 33 радиолампы и большое количество деталей и блоков, поставляемых из США". Эксперт добавил, что телецентр в Москве был оснащен аппаратурой, в основе которой были американские разработки, полученные при участии Зворыкина. Показать еще

Прерванное на годы Великой Отечественной войны телевещание было возобновлено 7 мая 1945 года, а с декабря того же года Шаболовский телецентр начал выпускать передачи регулярно — первым в послевоенной Европе.

Телевидение становится цветным

К началу космической эры, открытой Советским Союзом запуском первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года, советское телевидение перешло на новый стандарт изображения из 625 строк (что вдвое превышало разрешение предыдущих), научилось вести трансляции мероприятий — например, спортивных — вне телестудий. Телесигнал по радиорелейным и кабельным линиям начал передаваться в другие города, строилась сеть ретрансляционных станций. Формат вещания значительно расширился: в прямой эфир (записи тогда не было) шли концерты, театральные постановки. Благодаря крупносерийному производству ТВ-приемников телезрителями стали миллионы человек, а с появлением общественно-политических передач, репортажей, телеочерков, тележурналов телевидение стало средством массовой информации. Однако на голубом экране отсутствовали краски.

Завод им. Козицкого © ТАСС

"Исследования возможности создания в СССР совместимой с черно-белым телевидением системы цветного телевидения начались в ЛЭИС (Ленинградский электротехнический институт связи, ныне — Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, СПбГУТ — прим. ТАСС) в 1951 году, — рассказал Быструшкин. — Затем в 1954 году к ним подключился ВНИИТ. В результате была разработана отечественная телевизионная система ОСКМ ("Одновременная совместимая система с квадратурной модуляцией"). Экспериментальные передачи по системе ОСКМ вышли в эфир в Москве в феврале 1959 года, а в январе 1960 года началось регулярное вещание, которое продолжалось до 1966 года. Для приема этих программ во ВНИИТ была выпущена небольшая партия цветных телевизоров "Русь", а на заводе им. Козицкого изготавливались несколько моделей телевизоров "Радуга".

Цвет у них не той системы

При переходе на цветное телевещание в Советском Союзе встал вопрос выбора системы кодирования цветов. На тот момент в мире существовало несколько таких стандартов. Принцип всех систем был схожим: к черно-белому сигналу подмешивался сигнал цветности, который принимался специальным декодером в телевизоре. Быструшкин пояснил, что американская система NTSC давала хорошую картинку с минимальными помехами от дополнительного сигнала цветности, однако требовала качественного канала передачи. PAL, разработанная в Германии, последнего недостатка была лишена, но значительно усложняла конструкцию телеприемника. Французская SECAM позволяла сделать телевизор проще и дешевле, но вертикальная цветовая четкость изображения была вдвое ниже, чем у конкурентов. Рассматривался и отечественный вариант, разработанный в Научно-исследовательском институте радио (НИИР) под руководством Владимира Теслера, — упрощенный вариант PAL. Однако на момент обсуждения технических деталей цветного вещания в СССР система не была зарегистрирована в Международном союзе электросвязи из-за отсутствия экспериментального эфирного вещания.

"Рубин 55М04" и первые телевизоры, выпущенные на заводе "Рубин" в 50-е годы © Александр Данилюшин/ ТАСС

Помимо технических моментов, на выбор влияла политика. Константин Быструшкин напомнил, что на тот момент отношения СССР с Соединенными Штатами и ФРГ оставляли желать лучшего. В случае принятия в Советском Союзе системы NTSC или PAL страна была бы обязана делать лицензионные отчисления их разработчикам.

"Поэтому после заявления президента Франции Шарля де Голля в 1966 году о выходе Франции из военной организации НАТО руководство СССР окончательно склонилось к выбору системы SECAM, — выразил мнение эксперт. — В июле 1966 года было подписано соглашение о принятии во Франции и в СССР советско-французской системы цветного телевидения на основе системы SECAM и ее стандарта. Была установлена единая дата начала цветного вещания в обеих странах — 1 октября 1967 года". Вопрос выплаты за использование системы удалось обойти, так как система считалась совместно разработанной. К тому же в варианте SECAM D/K для Советского Союза были небольшие технические отличия от французской.

Первой цветной передачей, которую увидел массовый советский телезритель, стала трансляция парада на Красной площади в честь 50-летия Октябрьской революции. Быструшкин отметил, что изображение передавалось с четырех цветных телекамер, изготовленных в НИИТ и МНИТИ, а принимать его можно было на цветных телевизорах, которые уже выпускала советская промышленность, — "Радуга", "Рубин" и "Рекорд". За исключением кинескопов и линий задержки, в них применялись отечественные радиодетали.

Картинка из космоса

7 октября 1959 года телевидение покорило космическое пространство: межпланетная станция "Луна-3" передала на Землю изображение обратной стороны Луны. 23 апреля 1965 года в космос был успешно выведен советский спутник связи серии "Молния-1". Благодаря высокой эллиптической орбите, на которой спутник отдалялся от планеты на 40 тыс. км, его можно было наблюдать — и принимать сигналы его бортовых ретрансляторов — на территории практически всего Советского Союза в течение восьми часов. 1 мая того же года трансляцию праздничного парада в Москве увидели жители Дальнего Востока. Москвичи же смогли посмотреть парад Тихоокеанского флота, проходивший во Владивостоке.

Читайте также

По ту сторону: как в СССР впервые сфотографировали невидимую часть Луны

Спутники серии "Молния-1" отличались большим количеством инновационных решений. Конструктор ракетной техники академик РАН Борис Черток, руководивший разработкой систем управления первых советских космических кораблей, в книге "Ракеты и люди. Горячие дни холодной войны" вспоминал, что спутники работали в экстремальных условиях. Солнечные батареи испытывали термоциклирование, нагреваясь до 120 градусов на каждом освещенном отрезке орбиты и охлаждаясь до минус 180 градусов на теневом. Малоизученная космическая радиация влияла на работу фотоэлектрических преобразователей. Все это приводило к быстрой деградации оборудования.

Спутник связи "Молния-1" © Альберт Пушкарев/ ТАСС

14 октября 1965 года на орбиту вышел четвертый спутник связи. Он и был использован для экспериментальной трансляции цветного изображения по стандарту SECAM из России во Францию. По воспоминаниям Чертока, как назло, в это же время на ранее запущенной "Молнии-1" №3 начал катастрофически падать ток батарей. Спутник "Молния" №4 справился с наведением космического телевизионного моста между Москвой и Парижем, но и его система электропитания начала давать сбои. Однако он успел выполнить еще одну миссию.

14 января 1966 года ушел из жизни советский создатель ракетно-космической техники Сергей Королев, по чьей инициативе и были созданы спутники связи. "Через "Молнию-1" №4 во Владивосток удалось провести телевизионную передачу о похоронах Королева, — писал Борис Черток. — Через месяц после похорон Королева эксплуатация спутника прекратилась".

Тем временем на орбиту отправлялись новые, усовершенствованные космические ретрансляторы, а их число позволило обеспечить СССР связью уже круглосуточно. Сигнал, ретранслируемый "Молниями", поступал на наземные приемные станции "Орбита". "Любой населенный пункт, построивший у себя "Орбиту", получал возможность приема московских телепрограмм, — вспоминал академик Черток. — К 1984 году их было уже более 100! Башни "Орбит", увенчанные параболическими антеннами диаметром 12 метров, стали предметом особой гордости местных властей, подтверждающих такой достопримечательностью свою причастность к успехам космонавтики".

Все краски советского телевидения

"Технологии приема и передачи цветного телевидения в СССР непрерывно улучшались, — рассказал ТАСС Константин Быструшкин. — На телецентрах сменилось несколько поколений аппаратуры, ламповая техника заменялась на более совершенную на основе транзисторов и микросхем. Широко применялись студийные видеомагнитофоны и аппаратура видеомонтажа и спецэффектов. Огромный импульс в развитии отечественного телевидения дала Олимпиада-80, в рамках подготовки к которой был полностью переоборудован Московский телецентр, было освоено серийное производство передвижных телевизионных станций "Магнолия".

Телестанция "Магнолия-83А" во время пробной съемки © Дилис Антанас, Георгий Шлевис/ ТАСС

"Разработанные в МНИТИ унифицированные цветные телевизоры 1–5-го поколения позволили полностью обеспечить советских людей доступными и качественными моделями", — сообщил эксперт. "При этом отечественная промышленность практически полностью обеспечивала потребности производства, за исключением цветных кинескопов с размером экрана 67 см и некоторых позиций микросхем. Большое количество телевизоров шло на экспорт. К примеру, переносные телевизоры "Шилялис" поставлялись "в товарных количествах" в Великобританию, где пользовались большой популярностью".

"В результате этого цветное телевидение прочно вошло в жизнь советских людей", — подвел итог Быструшкин.

Виктор Бодров