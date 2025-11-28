Эксперт Недзвецкий: ограничение скидок на маркетплейсах навредит россиянам

Член общественного совета Роспотребнадзора и глава Московского общества защиты потребителей считает, что такая мера может привести к росту цен для потребителей до 15%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Мера по ограничению возможности скидок на маркетплейсах приведет к нарушению интересов десятков миллионов российских потребителей. Общественники выступают категорически против такого закона, сообщил ТАСС член общественного совета Роспотребнадзора, глава Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

"Такая мера <...> нарушит интересы десятков миллионов российских потребителей, пользующихся маркетплейсами и рассчитывающих сэкономить на скидках. Мы выступаем резко против этой меры, инициированной крупнейшими банками в целях конкурентной борьбы с новыми игроками - банками маркетплейсов. Это - в чистом виде конкурентная борьба с использованием административных ресурсов, пострадавшими от которой останутся обычные россияне. Также внедрение подобной меры может привести к росту цен для потребителей до 15%", - сказал он.

Эксперт добавил, что потребительское сообщество выступает категорически против запрета скидок на маркетплейсах и в других цифровых экосистемах. Еще несколько лет назад Роспотребнадзор, рассматривая вопросы правомерности определенных программ лояльности, указывал, что скидка покупателям при оплате определенным платежным инструментом соответствует законодательству и не ущемляет права потребителей, если такие маркетинговые стратегии адресованы неопределенному кругу потребителей.

Также эксперт отметил, что предложение банков о введении "единой цены" является требованием законодательно зафиксировать неэффективную и дорогую модель ценообразования.

"Если маркетплейс будет обязан установить «единую цену», он будет вынужден заложить в нее максимальный уровень издержек, которые возникают прежде всего из-за высокой комиссии самих банков. В результате это неизбежно скажется на ценах, и потребители, вместо получения экономии и использования более выгодных СБП и карт маркетплейсов, должны будут гарантированно переплачивать", - уточнил Недзвецкий.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты. После этого главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением полностью запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.