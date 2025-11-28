Пострадавшего после взрыва СВУ в Красногорске ребенка выписали домой

Мальчик отметил, что чувствует себя "бодро"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Десятилетний мальчик, который 11 ноября поднял с земли у жилого дома в Красногорске неустановленное взрывное устройство и лишился пальцев руки, выписан домой, передает корреспондент ТАСС.

На выписку пациента и его мать сопроводили врачи детского Научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля, где ребенок проходил лечение. Пострадавший мальчик помахал журналистам перебинтованными руками и отметил, что чувствует себя "бодро".

"Хотим сказать спасибо большое всем, кто нас поддерживал в это время, кто присылал нам видео, приходил лично, передавал приветы и пожелания дальнейшего выздоровления, поправки ребенка. Было очень приятно", - сказала мать мальчика.

Она обратилась с благодарностью к врачам, медперсоналу и администрации больницы, которые, по ее словам, "сделали все от них зависящее, были участливы и помогали в этот сложный момент".