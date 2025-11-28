Рошаль поблагодарил врачей центра в Красногорске за спасение раненного при взрыве мальчика

Ребенок приступает к реабилитации, после чего врачи начнут подготовку к протезированию

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Детский хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поблагодарил врачей детского научно-клинического центра в Красногорске, который назван в его честь, за спасение 10-летнего мальчика, у которого в руках взорвалось неустановленное устройство. Об этом сообщила ТАСС директор центра Татьяна Шаповаленко.

"Леонид Михайлович позвонил лично маме, позвонил лично нашим докторам, кто оперировал ребенка. И сказал им спасибо", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, врачи из разных клиник консультировали и помогали в лечении мальчика, а за его выздоровлением следила вся страна.

"Это сложный, тяжелый случай. Хочу сказать спасибо, прежде всего, [мальчику] и его маме. [Он] мужественный, мама его поддерживала, они нам очень помогали. Я горжусь своими коллегами, кто его оперировал", - подчеркнула Шаповаленко.

В пятницу, 28 ноября, мальчика выписали домой, но его лечение продолжается. Он приступает к реабилитации, после чего врачи начнут подготовку к протезированию.