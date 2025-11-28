Статья

17 лет за убийство: виновная в гибели Маркелова и Бабуровой выходит на свободу

Соучастница убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в 2009 году Евгения Хасис полностью отбыла срок в колонии в Мордовии. Другой осужденный по этому делу — Никита Тихонов — продолжает отбывать в колонии свой пожизненный срок. За что были убиты Маркелов и Бабурова и как их убийцы боролись за смягчение приговора — в материале ТАСС

Евгения Хасис, 2010 год © Владимир Астапкович/ ТАСС

Хотя адвокат Дмитрий Аграновский пока ни подтвердил, ни опроверг информацию об освобождении одной из обвиненных в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, Евгении Хасис, судя по срокам, "уже должно наступить время ее освобождения". По имеющейся информации, за ней установлен административный надзор в виде некоторых ограничений.

Убийство и приговор

34-летний адвокат Станислав Маркелов был застрелен возле станции метро "Кропоткинская" 19 января 2009 года. Рядом с ним в тот момент шла 25-летняя журналистка Бабурова — она получила огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным.

Как установило следствие, адвоката и его спутницу убили за деятельность Маркелова по защите прав потерпевших от преступлений на национальной почве.

Мосгорсуд вынес приговор по этому делу в мае 2011 года. В убийстве Маркелова и Бабуровой виновными признали одного из основателей журнала "Русский образ" Никиту Тихонова и активистку организации "Русский вердикт" Евгению Хасис. Как следует из формулировки приговора, они заранее объединились с некими лицами в устойчивую группу для убийства Маркелова, к которому испытывали неприязнь в связи с его правозащитной деятельностью.

Тихонова приговорили к пожизненному заключению. Впоследствии он признался, что был одним из лидеров так называемой Боевой организации русских националистов и принимал участие в серии убийств на почве идеологической и расовой ненависти. 24 сентября 2014 года Мосгорсуд также признал его виновным в шести убийствах и двух покушениях на убийство.

Хасис осудили на 18 лет.

Решение было основано на вердикте коллегии присяжных — они признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Надзорная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ позже оставила приговор городского суда в отношении Хасис в силе. Тихонов с аналогичной жалобой в ВС не обращался.

Обращение в ЕСПЧ и пересмотр дела

В марте 2012 года осужденные обратились в Европейский суд по правам человека с иском на €1 млн к России за несправедливое, по их мнению, судебное расследование и "бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение".

Сторона защиты утверждала, что при рассмотрении дела российский суд не был справедливым и беспристрастным, что повлияло на приговор.

В феврале 2021 года Европейский суд констатировал, что российский суд при рассмотрении этого дела нарушил статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. С позиции Страсбургского суда, присяжные не были беспристрастны, когда выносили обвинительный приговор. При этом ЕСПЧ не присудил осужденным денежной компенсации.

В декабре того же года Верховный суд России отправил дело Хасис и Тихонова на пересмотр в апелляционную инстанцию в соответствии с решением ЕСПЧ.

Смягчение приговора

Как заявлял адвокат Аграновский, сторона защиты ожидала отмены приговора в целом и направления дела в первую инстанцию.

"В дальнейшем будем добиваться отмены приговора в принципе", — говорил он.

Как отмечал защитник, обвинительный вердикт присяжных был вынесен с минимальным перевесом — семь голосов против пяти. Более того, это было сделано после выхода из коллегии на завершающей стадии процесса одной из ее участниц.

"Мы считаем, что доказательная база по делу очень слабая, и это отразилось на вердикте присяжных и вынудило власти оказывать те меры давления, которые установил ЕСПЧ", — отмечал адвокат. Говоря о позднейшем признании вины Тихоновым, Аграновский утверждал, что это было сделано под давлением после осуждения его на пожизненный срок.

При этом трое присяжных заседателей, рассматривавших дело Хасис и Тихонова, подтвердили свою объективность при вынесении вердикта.

В итоге в январе 2022 года Верховный суд признал приговор по этому делу законным, но смягчил наказание Евгении Хасис на один год — до 17 лет колонии — в связи с исключением обвинения в хранении оружия, по которому истек срок давности.

Тихонов при этом остался осужден на пожизненное лишение свободы.

Лидия Мисник