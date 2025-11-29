Эксперт Суслов: Трамп вынуждает Мадуро уйти в отставку угрозой бесполетной зоной

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ не исключил, что в ближайшее время США могут провести против республики некую военную операцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку, угрожая закрытием воздушного пространства над республикой. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Безусловно, закрытие воздушного пространства обычно свидетельствует о намерении начать военную операцию. И не исключено, что в ближайшее время Соединенные Штаты могут провести в отношении Венесуэлы некую военную операцию, как минимум связанную с нанесением ударов по наземным целям на территории Венесуэлы, чего они пока не делали, <...> но также это может быть и, скорее всего, это является частью кампании давления со стороны Соединенных Штатов на Николаса Мадуро, чтобы заставить его уйти в отставку", - отметил эксперт, комментируя ситуацию.

Суслов подчеркнул, что применение военной силы является нарушением международного права, но для американского лидера, по мнению эксперта, будет важно лишь то, может ли соответствующая операция быть успешной или она чревата серьезными рисками. "Если Мадуро не уйдет в отставку, а Трамп все-таки придет к выводу, что риски минимальные непосредственно для самих Соединенных Штатов <...> или отсутствуют, то, скорее всего, он даст отмашку на нанесение ударов по Венесуэле. Но пока мне кажется, что это скорее бряцание оружием для того, чтобы все-таки заставить Мадуро уйти в отставку", - пояснил он.

Аналитик напомнил, что при этом Трамп обсуждает с Мадуро возможность провести двустороннюю встречу, тем самым оставляя открытой "дверь для некого согласованного решения". "Мы знаем, что Трамп, по крайней мере до последнего времени, сомневался в последствиях именно силового удара непосредственно по территории Венесуэлы, и явной преференцией Трампа является уход Мадуро от власти и с президентского поста самостоятельно. И не исключено, что подобное решение, подобное объявление призвано в еще большей степени оказать давление на Мадуро, на окружение Мадуро, <...> демонстрируя решимость Соединенных Штатов в случае чего начать военную операцию", - указал он.

О закрытии пространства

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил в Truth Social о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. По его словам, все "авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать "воздушное пространство над [Венесуэлой] и вокруг Венесуэлы полностью закрытым".

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробностей о возможных военных операциях.