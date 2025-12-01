Аксенов: у террористов есть только два пути - смерть или тюрьма

Глава Республики Крым также поблагодарил сотрудников ФСБ, которые предотвратили теракт против офицера Министерства обороны России

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ, которые предотвратили готовящийся украинским режимом теракт против офицера Министерства обороны России. Он также заявил, что у террористов и их пособников есть только два варианта - смерть или тюрьма.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о ликвидации в Крыму агента военной разведки Украины, который должен был совершить подрыв старшего российского офицера в его личном автомобиле с использованием взрывного устройства. Исполнитель был нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России.

"Спасибо сотрудникам ФСБ за эффективную и системную работу, которая помогает сохранить жизни людей, обеспечить стабильность и безопасность в нашем регионе. У террористов и их пособников есть только два варианта: смерть или тюрьма. У преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

ФСБ установила организатора теракта и задержала его пособника. Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович. Один из его пособников житель Республики Крым задержан. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. По решению суда он заключен под стражу.