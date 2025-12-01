Трамп пригрозил лишить гражданства США мигрантов-преступников

Американская служба гражданства и иммиграции ранее приостановила все процедуры по рассмотрению прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить американского гражданства мигрантов, уличенных в совершении преступлений. Об этом он заявил журналистам на борту президентского самолета по пути из штата Флорида в Вашингтон.

"Если преступники приехали в нашу страну и получили гражданство при [46-м президенте США Джо] Байдене или еще при ком-то, кто не знал, чем они занимаются, то, если бы у меня была такая возможность, я бы совершенно точно лишил их гражданства", - сказал Трамп.

28 ноября Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановила все процедуры по рассмотрению прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища. В тот же день власти США приняли решение о приостановке выдачи виз гражданам Афганистана. Перед этим Трамп заявил, что его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища и приостановит на неопределенный срок иммиграцию людей из стран третьего мира.

Днем 26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м. Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих умерла от полученных травм. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.