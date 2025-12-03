На Запорожье восстановили электроснабжение прифронтовых населенных пунктов

Оно было прервано из-за атак ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение прифронтовых населенных пунктов Запорожской области, прерванное из-за атак ВСУ, полностью восстановлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Электроснабжение прифронтовых населенных пунктов, пострадавшее в результате атаки БПЛА противника на электросети региона, полностью восстановлено. Это стало возможным благодаря круглосуточной, невероятно сложной работе наших энергетиков, аварийных бригад, муниципальных служб и всех, кто был задействован в восстановительных работах", - отметил Балицкий.

Губернатор добавил, что работы продолжаются. Оперативные службы мониторят стабильность работы сетей, а коммунальные службы ускоренно восстанавливают нормальный режим тепло- и водоснабжения. "Нахожусь на связи с аварийными бригадами, получаю информацию о подключениях оперативно. Еще раз благодарю жителей прифронтовых населенных пунктов за терпение и понимание", - сообщил он.

ВСУ ударили по энергетике Запорожской области 25 ноября. Отключения электроэнергии затронули около 40 тыс. абонентов в четырех муниципалитетах.