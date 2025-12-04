В ГД рассказали, какие препараты планируют продавать в передвижных аптеках

Там не будут продавать сильнодействующие препараты, препараты предметно-количественного учета и спиртовые лекарства, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россияне смогут купить в передвижных аптечных пунктах безрецептурные и рецептурные лекарства, однако в таких аптеках не будут продавать сильнодействующие препараты, препараты предметно-количественного учета и спиртовые лекарства. Об этом в беседе с ТАСС рассказал зампред думского комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев ("Единая Россия"), инициатор законопроекта о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках.

"Там будут лекарственные препараты как безрецептурного, так и рецептурного отпуска, - сказал депутат. - Но конечно же, список будет ограничен. Он будет ограничен за счет того, что там не будет сильнодействующих лекарственных препаратов, препаратов предметно-количественного учета. Там не будет препаратов, которые содержат спирт. Там не будет препаратов, скорее всего, иммунобиологических, сложных".

Нифантьев подчеркнул, что на продажу лекарств в передвижных аптеках будут наложены "разумные ограничения". По словам парламентария, это должно дать "стопроцентную гарантию" безопасности и качества продаваемых препаратов.

Эксперимент с передвижными аптеками

Поправки предлагается внести в закон "Об обращении лекарственных средств". Он дополняется новой статьей "Порядок осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов".

Согласно документу, эксперимент может пройти с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года. Регионы будут включаться в него (или исключаться) по распоряжению правительства на основании ходатайства губернатора.

Ранее Нифантьев рассказал ТАСС, что законопроект будет внесен в Госдуму в середине декабря, комитет по охране здоровья постарается вывести его на рассмотрение палатой парламента в первом чтении в феврале.

Инициативу по проведению эксперимента с передвижными аптеками для отдаленных населенных пунктов РФ поддержал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Кабмин РФ также поддержал законопроект, но при условии доработки с учетом ряда замечаний.