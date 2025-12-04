Пилот разбившегося в Башкирии вертолета находится в реанимации

Причиной инцидента могла стать техническая неисправность и ошибка пилотирования

Редакция сайта ТАСС

УФА, 4 декабря. /ТАСС/. Пилот опрокинувшегося в Башкирии вертолета находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.

"[Состояние] тяжелое, в реанимации", - сказала собеседница агентства.

По данным центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, днем 4 декабря вблизи деревни Атаевка Кировского района Уфы частный вертолет Eurocopter AS-350 (регистрационный номер RA-04057) при выполнении взлета опрокинулся и получил повреждения, пострадал пилот. По данным ведомства, причиной инцидента могла стать техническая неисправность и ошибка пилотирования. Специалисты Росавиации классифицировали произошедшее событие как аварию.