Пилот разбившегося в Башкирии вертолета находится в реанимации
14:19
УФА, 4 декабря. /ТАСС/. Пилот опрокинувшегося в Башкирии вертолета находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.
"[Состояние] тяжелое, в реанимации", - сказала собеседница агентства.
По данным центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, днем 4 декабря вблизи деревни Атаевка Кировского района Уфы частный вертолет Eurocopter AS-350 (регистрационный номер RA-04057) при выполнении взлета опрокинулся и получил повреждения, пострадал пилот. По данным ведомства, причиной инцидента могла стать техническая неисправность и ошибка пилотирования. Специалисты Росавиации классифицировали произошедшее событие как аварию.