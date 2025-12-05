Адвокат рассказал, как повлияет регистрация внучки Долиной в квартире на дело

По словам юриста Ивана Миронова, то, что певица прописала в объекте спора родственников, выглядит как "попытка усложнить жизнь судебным приставам"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Регистрация в квартире певицы Ларисы Долиной ее дочери и внучки не является препятствием для возможного решения в пользу ее покупательницы Полины Лурье в гражданском деле о продаже спорной недвижимости. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил адвокат Иван Миронов.

"То, что госпожа Долина уже после того, как квартира стала спорным активом, прописала там дочь и внучку, выглядит скорее как попытка усложнить жизнь судебным приставам, чем как продуманный юридический ход. Если Верховный суд займет сторону Полины Лурье, сама по себе поздняя регистрация двух дополнительных лиц, в том числе несовершеннолетней, вряд ли станет препятствием для признания за Лурье права на квартиру: прописка традиционно не конкурирует с правом собственности. Насколько это затянет фактический возврат квартиры - вопрос открытый: выселение, снятие с учета, участие органов опеки действительно могут превратить исполнение решения в многоходовую процедуру. Но рассчитывать, что один штамп о регистрации перечеркнет перспективы Лурье в Верховном суде, - это уже больше из области психологической защиты, чем правовой позиции", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось накануне, Верховный суд Россиии стребовал материалы дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье и назначил их рассмотрение на 16 декабря. В качестве заинтересованных лиц суд привлек дочь Ларисы Долиной Ангелину и несовершеннолетнюю внучку певицы, действующую в своих интересах и в интересах несовершеннолетней дочери. Также в качестве третьего лица привлечена одна из осужденных по уголовному делу о мошенничестве в отношении Долиной - Анжела Цырульникова. Еще одним третьим лицом привлечено управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.

На основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ. Покупательница квартиры артистки Полина Лурье обратилась туда с жалобой.