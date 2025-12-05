В Госдуме рассказали об оповещении жильцов в случае туберкулеза в доме

По словам члена комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, информирование жителей всегда проводится официально

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор выдает управляющей компании предписание на дезинфекцию мест общего пользования и предлагает контактным лицам пройти бесплатное обследование в противотуберкулезном диспансере в случае выявления жильца с туберкулезом. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский ("Единая Россия").

Как пояснил Якубовский, за туберкулезом установлен строгий госконтроль и действует четкий порядок в случае выявления у кого-то такой болезни.

"Если в доме или подъезде проживает человек с подтвержденной активной формы туберкулеза, Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, выдает управляющей компании предписание на дезинфекцию мест общего пользования и предлагает контактным лицам пройти бесплатное обследование в противотуберкулезном диспансере", - сказал депутат.

По его словам, информирование жителей всегда проводится официально. "Управляющая компания сообщает о санитарных мероприятиях, контактным жильцам направляют индивидуальные приглашения на обследование через поликлинику или фтизиатрическую службу. Персональные данные заболевшего при этом не раскрываются. В отдельных ситуациях Роспотребнадзор может уведомить подъезд или дом в целом без указания личности человека, если требуется усиленный эпиднадзор", - подчеркнул член комитета по ЖКХ.

Он отметил, что опасность представляет именно заразная форма заболевания, поэтому в таких случаях человек не может оставаться в доме, его госпитализируют. "Если речь идет о коммуналке, жители не имеют автоматического права на расселение, но при наличии заключения врача-фтизиатра и санитарной службы администрация может предоставить временное жилье в исключительных случаях, - заявил парламентарий. - Это делается для защиты совместно проживающих граждан, особенно если они относятся к группе риска".

Ранее СМИ сообщили о возможной вспышке туберкулеза на Черкизовском мясокомбинате. Группа "Черкизово" опровергла информацию об этом. В Роспотребнадзоре заявили, что проводится проверка, но риски для населения отсутствуют.