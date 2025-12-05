Статья

Рыба фугу: чем опасен подводный хищник

В моря России частично мигрировали рыбы фугу. Они уже случайно попадались на крючки и отправлялись на прилавки: например, житель Тихорецка 2 декабря случайно купил ядовитую фугу в магазине. Чем опасна рыба, где она обитает и как оказалась в российских морях — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

Шипы смерти

Колючих видов рыб семейства иглобрюховых более сотни, и в русском языке у них много имен: скалозуб, иглобрюх, рыба-еж, фугу и даже рыба-собака. Однако никто не путается в том, про кого речь: рыбы этого семейства умеют надуваться, увеличиваясь практически в три раза, и выпускать шипы.

А еще эта рыба крайне ядовита. Иглобрюхи в стрессовых ситуациях выделяют тетродотоксин, который в 100 раз токсичнее, чем цианид. Так, всего лишь 1 мг яда может погубить человека.

Попадая в тело, он поражает нервную систему. Сначала жертва ощущает зуд, потом — слабость и онемение, переходящие в паралич. Если не оказать медицинскую помощь, человек может умереть.

У иглобрюхов ядовиты не только шипы, но и кожа (чешуи у них нет), а также внутренности. Например, в печени фугу может быть достаточно токсинов, чтобы убить 30 человек.

"Разные виды иглобрюхов имеют разную концентрацию токсина в тканях, то есть они в разной степени ядовиты. Сам токсин распределяется в тканях животных неравномерно: например, его содержание во внутренних органах значительно выше, чем в мышечной ткани", — рассказала заместитель генерального директора и глава биологического департамента "Москвариума" Ирина Мейнцер.

Эффективного антидота до сих пор не существует. Однако не во всех ситуациях иглобрюхи могут причинить вред: "[Тетродотоксин] опасен только в том случае, если проглотить части тела рыб. То есть находиться рядом с этой рыбой в воде совершенно не опасно", — добавила Мейнцер.

А некоторые животные вовсе не боятся иглобрюхов: фугу все-таки достаточно медленные и неповоротливые. Поэтому дельфины периодически играют с ними — покусывают раздувшуюся рыбу и передают ее "по кругу". После дельфины впадают в некий "транс".

От Черного до Японского моря

Иглобрюхи обитают в тропических и субтропических водах по всей планете и хорошо чувствуют себя как в соленой, так и пресной среде. Но сейчас фугу стали появляться и в умеренных теплых водах: в России уже сейчас можно встретить шесть видов иглобрюхов.

Еще в 2014 году рыбу ловили в Черном море у берегов Крыма, в начале 2025 года минэкологии Сахалина предупредило о появлении фугу в прибрежных водах, а в июле иглобрюх попался рыбакам на севере Приморского края.

"Россия — большая страна, она омывается множеством различных водоемов. Так, на востоке Россия омывается Японским морем, которое является нормальным ареалом для фугу. Несмотря на то что она достаточно теплолюбивая, рыба может заходить в том числе и к берегам Владивостока и других российских городов", — поделилась Ирина Мейнцер.

Она дополнила, что ареал обитания фугу расширяется — это может происходить из-за постепенного потепления Японского моря, а также в связи с сезонными явлениями и теплыми течениями.

Фугу даже стали случайно ловить рыбаки — из-за того, что в "сжатом" виде они могут быть похожи на других рыб. И после ловли рыбы попадают в магазины.

"Специально ее людям не продают под видом скумбрии или другой промысловой рыбы, на наших витринах она оказывается случайно. Однако при покупке рыбы стоит всегда оставаться внимательными и точно не пытаться пробовать готовить незнакомые вам виды. Фугу — как раз из таких", — рассказал инженер Лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов ИМО ДВФУ Никита Цыганов.

Другие "мигранты"

Иглобрюхи — не единственные нехарактерные для России гости из дальних морей, которые появились в последние годы. В прибрежных зонах уже встречали, например, акул и скатов.

"В Японском море также регулярно отмечают все более широкое распространение в северную часть таких видов, как анчоусы, различные тепловодные беспозвоночные, иваси (дальневосточные сардины — прим. ред.), тропические медузы", — пояснила Мейнцер.

Например, сотрудники научного отдела Сихотэ-Алинского заповедника зарегистрировали 34 тепловодных вида, которые обычно встречаются южнее.

Как отметила Ирина Мейнцер, подобные явления встречаются и в других российских морях. "Например, в Баренцевом море тоже заметно расширение ареала более тепловодных видов и угнетение типично арктических видов, например трески".

Почему рыбы мигрируют

Освоение новых акваторий южными видами происходит по разным причинам:

случаются пассивные заносы течениями животных на ранних стадиях развития;

климат планеты меняется — становится теплее, поэтому уже взрослые животные мигрируют в другие места из-за расширения комфортных условий.

Ранее проректор по научной работе Сахалинского государственного университета Алексей Огнев пояснял, что потепление морей происходит уже несколько лет. "Океан прогревается, теплолюбивые рыбы заходят дальше на север. Эта проблема несколько лет назад возникла во Владивостоке, а теперь эти теплолюбивые рыбы [фугу] дошли и до нас (до Сахалина — прим. ред.)".