Суд удовлетворил большую часть требований ГП по иску к Тимуру Иванову

Согласно решению суда, в доход государства не уйдет Bentley, который оформлен на бывшую жену экс-замминистра обороны

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова стоимостью свыше 1,2 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Как сообщили в Генпрокуратуре, "в суде установлено, что Иванов на неподтвержденные доходы приобрел доли в четырех коммерческих организациях на сумму свыше 70 млн рублей, 44 дорогостоящих объекта недвижимости в Москве, Карелии, Московской и Тверской областях, автомобили премиум-класса и предметы роскоши, в том числе представляющие культурную ценность". Кроме того, на его банковских счетах и в ходе обысков были обнаружены денежные средства в размере более 260 млн рублей.

"С целью скрыть противоправные действия часть указанных активов Иванов оформлял на своих родственников, знакомых и подконтрольные компании", - отметили в надзорном ведомстве.

Как отмечалось в решении суда, суд отказал в удовлетворении требований Генпрокуратуры России лишь в части обращения в доход государства автомобиля марки Bentley Continental GТ 2004 года выпуска, оформленного на бывшую жену экс-замминистра обороны Тимура Иванова - Светлану Захарову. В остальной части иск надзорного ведомства об обращении в доход государства имущества стоимостью более 1,2 млрд рублей удовлетворен в полном объеме.