Квалификационная коллегия не имеет данных о местонахождении экс-судьи Чернова

Также орган не располагает сведениями о проведении против него каких-либо проверочных мероприятий

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края не располагает какими-либо данными о возможном местоположении бывшего председателя краевого суда Александра Чернова, лишенного статуса судьи в отставке, а также информацией о проведении в отношении него проверочных мероприятий. Об этом сообщил ТАСС председатель коллегии Леонид Блинников.

"Информацией о возможном территориальном местоположении Чернова А. Д., как и сведениями о проведении в отношении него каких-либо проверочных, следственных, иных мероприятий квалификационная коллегия Краснодарского края не располагает", - говорится в ответе на запрос ТАСС за подписью Блинникова.

В конце ноября Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение о прекращении отставки судьи - бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, который, по данным Генпрокуратуры, был связан с экс-судьей Верховного суда РФ Виктором Момотовым. Сам Чернов, как сообщали в его окружении, может находиться за пределами РФ и возвращаться в страну не планирует.

Основанием для прекращения отставки судьи стали положения закона о статусе судей, которые предусматривают эту меру в связи с выявлением нарушений, допущенных судьей при исполнении полномочий, а также занятий деятельностью, несовместимой с высоким статусом, существенного нарушения кодекса судейской этики, порочащего честь и достоинство судьи.

Ранее в ходе рассмотрения вопроса об изъятии имущества у Момотова в Останкинском суде Москвы представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что в 2010 году тот стал судьей Верховного суда, не имя опыта какой-либо работы в правоохранительной сфере и органах судебной власти. Он добавил, что этому назначению способствовал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов. По словам прокурора, установлено, что Чернов через Момотова имел протекцию на уровне Верховного суда.

Еще до этого, в октябре 2024 года, Генпрокуратура подала иск в Красногорский городской суд Московской области об изъятии имущества у Александра Чернова, который был обвинен в незаконном предпринимательстве. В августе 2025 года суд обратил в доход государства 87 объектов недвижимости, принадлежавших Чернову, общей стоимостью 13 млрд рублей. Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд с 1994 года. В 2019 году по достижении предельного для судьи 70-летнего возраста он ушел в отставку. Решение о прекращении отставки судьи влечет за собой лишение гарантий личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу, а также прекращение связанного с таким статусом материального и социального обеспечения.