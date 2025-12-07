Проезд по дороге Архангельск - Онега восстановили после размыва

Дорога была полностью перекрыта утром 6 декабря

АРХАНГЕЛЬСК, 7 декабря. /ТАСС/. Проезд транспорта по дороге Архангельск - Онега восстановлен, сообщает Архангельскавтодор. Проезд был полностью перекрыт утром 6 декабря из-за провала глубиной четыре метра по всей ширине трассы на 69-м км.

"В Приморском районе на автомобильной дороге Архангельск (от дер. Рикасиха) - Онега (до дер. Кянда), км 69 проезд восстановлен", - указано в сообщении.

Утром 6 декабря произошел размыв дорожного полотна у водопропускной трубы, в результате проезд был полностью заблокирован. Вечером 6 декабря был открыт проезд по одной полосе для легковых машин.