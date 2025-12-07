Эрмитаж добился демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре

При этом остается вероятность размещения строителей с другой стороны музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж добился демонтажа строительного городка у своих стен со стороны Зимней канавки, приведя городским властям в пример кражу в Лувре. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной Дням Эрмитажа, генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Луврская история нам помогла. У нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее набережные реставрировали, а потом там строители оставили свои домики - полное безобразие, и выгнать их было никак нельзя. Спасибо Лувру. После Лувра мы с фотографиями послали бумаги - от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят, и что точно так же можно легко ограбить Эрмитаж, если такое неконтролируемое пространство будет находиться. Городок уехал быстро", - рассказал Пиотровский.

При этом он отметил, что остается вероятность размещения строительного городка возле Эрмитажа, но уже с другой стороны.

"Мы узнали, что он теперь хочет переехать и разместиться у входа в Эрмитаж с набережной: то было под окнами Рафаэля, а теперь будет под окнами Леонардо да Винчи. Этого произойти не должно", - сказал Пиотровский.

19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро, заявила прокурор Парижа Лор Беко. Она также допустила, что заказчиками могли быть иностранцы. Расследованием этого ограбления занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.