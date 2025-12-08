В Ангарске шесть школ перевели на дистант из-за аварии на ТЭЦ

Еще в двух удаленно учится только начальная школа

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. В Ангарске, где произошла авария на ТЭЦ и были понижены параметры теплоснабжения, шесть школ переведены на дистанционное обучение. Также дети из пяти детских садов распределены в другие дошкольные учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.

"В Ангарске шесть школ переведены на дистанционное обучение [из-за аварии на ТЭЦ]. Еще в двух школах удаленно учится только начальная школа. <…> Детей из четырех дошкольных учреждений города и одного детсада при школе временно перевели в другие детсады", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Ангарском округе вышел из строя котел на ТЭЦ. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1 546 домах. Работы по устранению аварии идут круглосуточно, работает более 80 человек. Власти организовали пункты временного размещения (ПВР) на 6 тыс. мест. В СУ СК России по Иркутской области сообщили, что по факту аварии на ТЭЦ, повлекшей падение температурных показателей в жилых домах Ангарска начата проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным Иркутского УГМС, днем 8 декабря в Ангарске до минус 16 градусов. Ночью температура воздуха составит до минус 29 градусов.