В Госдуме объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка

Во многих регионах приняты особые преференции для компаний, которые реализуют демографические меры поддержки, сообщила первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Размер выплат или иной помощи сотрудникам при рождении ребенка зависит от компании, но материальная помощь до 1 млн рублей теперь не будет облагаться налогом. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"Миллион рублей - это та сумма, которая теперь не облагается налогом", - сказала Буцкая. По ее словам, ранее при таких больших детских выплатах от работодателя сотрудники получали на руки не всю сумму. Теперь налогами будет облагаться только материальная помощь, превышающая 1 млн рублей, пояснила парламентарий.

Парламентарий подчеркнула, что данная льгота не обязывает бизнес выплачивать сотрудникам именно 1 млн рублей при рождении ребенка. "Можно ли больше, можно ли меньше - конечно, можно. Мы понимаем, что бывают разные компании. Есть большие компании, которые могут себе позволить выплачивать не только миллион за третьего ребенка, а, например, миллион даже при рождении первого ребенка. А если это маленькая компания или индивидуальный предприниматель, у которого есть сотрудники, или очень маленькое ООО, в котором всего 10 человек трудятся - понятно, что не каждый бизнес может такую сумму осилить. Но это не означает, что в этих компаниях сотрудники не получают мер поддержки", - сказала депутат.

Отвечая на вопрос о значении этих мер для самого бизнеса, Буцкая отметила, что компании, реализующие демографические меры поддержки своих сотрудников, обычно имеют высокий ЭКГ-рейтинг, и во многих субъектах федерации уже приняты региональные законы по поддержке таких компаний. "Им всегда достается лучшее предложение, быстрее им оказываются все меры поддержки, у них есть особые преференции, например, при госзакупках, и для бизнеса это, правда, дорогого стоит", - заметила депутат.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что с 1 января 2026 года вырастет до 1 млн рублей сумма, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами в случае выплаты работникам материальной помощи работодателем в связи с рождением ребенка. Ранее льготный размер такой выплаты составлял до 50 тыс. рублей.