В Госдуме объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Размер выплат или иной помощи сотрудникам при рождении ребенка зависит от компании, но материальная помощь до 1 млн рублей теперь не будет облагаться налогом. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").
"Миллион рублей - это та сумма, которая теперь не облагается налогом", - сказала Буцкая. По ее словам, ранее при таких больших детских выплатах от работодателя сотрудники получали на руки не всю сумму. Теперь налогами будет облагаться только материальная помощь, превышающая 1 млн рублей, пояснила парламентарий.
Парламентарий подчеркнула, что данная льгота не обязывает бизнес выплачивать сотрудникам именно 1 млн рублей при рождении ребенка. "Можно ли больше, можно ли меньше - конечно, можно. Мы понимаем, что бывают разные компании. Есть большие компании, которые могут себе позволить выплачивать не только миллион за третьего ребенка, а, например, миллион даже при рождении первого ребенка. А если это маленькая компания или индивидуальный предприниматель, у которого есть сотрудники, или очень маленькое ООО, в котором всего 10 человек трудятся - понятно, что не каждый бизнес может такую сумму осилить. Но это не означает, что в этих компаниях сотрудники не получают мер поддержки", - сказала депутат.
Отвечая на вопрос о значении этих мер для самого бизнеса, Буцкая отметила, что компании, реализующие демографические меры поддержки своих сотрудников, обычно имеют высокий ЭКГ-рейтинг, и во многих субъектах федерации уже приняты региональные законы по поддержке таких компаний. "Им всегда достается лучшее предложение, быстрее им оказываются все меры поддержки, у них есть особые преференции, например, при госзакупках, и для бизнеса это, правда, дорогого стоит", - заметила депутат.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что с 1 января 2026 года вырастет до 1 млн рублей сумма, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами в случае выплаты работникам материальной помощи работодателем в связи с рождением ребенка. Ранее льготный размер такой выплаты составлял до 50 тыс. рублей.