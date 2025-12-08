Росавиация поддержала инициативу против высоких каблуков у стюардесс

Ведомство направило авиакомпаниям соответствующие рекомендации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Росавиация поддержала идею отказа от обязательного ношения бортпроводницами туфель на высоких каблуках и направила такие рекомендации авиакомпаниям, но напрямую ведомство не может вмешиваться в дресс-код. Об этом говорится в ответе замминистра транспорта РФ Александра Пошивая на обращение депутатов от фракции "Новые люди", документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее парламентарии выступили с инициативой запретить российским авиакомпаниям вводить требования об обязательном ношении обуви на высоком каблуке бортпроводницами. По их словам, стюардессы проводят на ногах от 10 до 12 часов, и ношение все это время высоких каблуков увеличивает нагрузку на вены и стопы и несет риск для здоровья.

В Росавиации согласились, что "различия в правилах дресс-кода для мужчин и женщин приводят к ситуации, когда только женщины вынуждены носить небезопасную обувь, что квалифицируется как дискриминационная практика".

"Введение удобной обуви в общий дресс-код способствует созданию равных условий труда. Росавиация поддерживает данную инициативу, - указано в ответе замминистра. - Росавиацией направлены в авиакомпании рекомендации о приведении рабочих правил дресс-кода в соответствие с современными стандартами эргономики, безопасности и обеспечения равных условий труда". В ведомстве отметили, что основным аргументом в поддержку запрета каблуков является обеспечение безопасности и сохранение здоровья бортпроводниц, поскольку специфические условия работы в самолетах увеличивают риски повреждений спины, коленей и стоп.

При этом в ведомстве подчеркнули, что авиакомпании являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, и Росавиация "не наделена полномочиями устанавливать запреты на <…> решения по дизайну форменной одежды (обуви)".