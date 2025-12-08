В ГД рассказали о ценах на лекарства в передвижных аптеках

Это не будет стоить дорого, потому что цены на большинство самых важных лекарственных препаратов контролируются, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Стоимость лекарств в передвижных аптеках не будет высокой, а сам эксперимент с передвижными аптечными пунктами облегчит доступ к препаратам для жителей отдаленных и труднодоступных районов. Такое мнение ТАСС выразил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).

"Думаю, это не будет стоить дорого, потому что цены на большинство самых важных лекарственных препаратов контролируются", - сказал Куринный.

Передвижные аптеки депутат назвал новым удобным механизмом, который будет применяться на территории России. "Это неклассический вариант аптек по заказу, предварительно, для жителей сельских территорий труднодоступных мест. Люди формируют заказ, передвижная аптека приезжает и привозит лекарства", - пояснил собеседник агентства.

Депутат также отметил удобство пользования как одно из ключевых преимуществ передвижных аптек. "Можно будет использовать цифровые сервисы (для выбора и доставки лекарств - прим. ТАСС)", - дополнил он.

"Если говорить о лекарствах рецептурных, то это возможно, но, скорее всего, на следующем этапе. Для начала надо отработать базу и основные механизмы", - подчеркнул Куринный.

О передвижных аптеках

Законопроект, которым предлагается провести федеральный эксперимент по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках, был инициирован депутатом Госдумы от "Единой России" Евгением Нифантьевым. Поправки предлагается внести в закон "Об обращении лекарственных средств". Он дополняется новой статьей: "Порядок осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов".

Согласно документу, эксперимент может пройти с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года. Регионы будут включаться в него (или исключаться) по распоряжению правительства на основании ходатайства губернатора.

В мобильных аптеках смогут продавать не все лекарства. Исходя из законопроекта, там нельзя будет купить препараты с содержанием психотропных и сильнодействующих веществ, с долей этилового спирта свыше 25%, с температурой хранения ниже 15 градусов цельсия. Предлагаемая дата вступления в силу - 1 июня 2026 года.

Инициативу по проведению эксперимента с передвижными аптеками для отдаленных населенных пунктов РФ поддержал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Кабмин РФ также поддержал законопроект, но при условии доработки с учетом ряда замечаний.

Ранее Нифантьев рассказал ТАСС, что законопроект будет внесен в Госдуму в середине декабря, комитет по охране здоровья постарается вывести его на рассмотрение палатой парламента в первом чтении в феврале.