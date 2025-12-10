Прощание с юмористом Леонидом Французовым состоится 12 декабря

Его похоронят в тот же день на Востряковском кладбище

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Прощание с писателем-сатириком Леонидом Французовым состоится 12 декабря в центре ритуальных услуг в Москве. Он будет похоронен в тот же день на Востряковском кладбище, сообщила ТАСС его жена.

"Прощание пройдет в пятницу в 10 часов утра. Адрес - Савеловский проезд, дом 10, строение 1. Похороны будут там, где он жил за городом, где похоронены его родители, на Востряковском кладбище", - сказала собеседница агентства.

Сатирик умер 9 декабря в возрасте 87 лет. Причиной стало онкологическое заболевание.

Французов родился 27 августа 1938 года в Москве. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ. За свою карьеру он создавал сценарии для телепрограмм "Аншлаг", "Голубой огонек", "Спокойной ночи, малыши!", "Кабачок "13 стульев" и "Смехопанорама", а также публиковался в журналах "Огонек", "Крокодил" и других. Его монологи вошли в репертуар Владимира Винокура, Аркадия Райкина, Евгения Петросяна и других артистов.