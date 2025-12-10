Воронежская прокуратура запустила горячую линию для жителей поврежденных домов

Для координации действий правоохранительных органов на месте работает районный прокурор Воронежа Маргарита Рукасова, отметили в ведомстве

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Горячая линия по вопросам защиты прав пострадавших от обломков уничтоженной на подлете к Воронежу воздушной цели запущена прокуратурой региона. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В прокуратуре области работает горячая линия по вопросам защиты прав пострадавших в связи уничтожением воздушной цели. На контроле прокуратуры области находятся вопросы соблюдения прав граждан и оказания им всесторонней помощи. Прокуратурой обеспечено необходимое взаимодействие со всеми ведомствами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для координации действий правоохранительных органов на месте работает районный прокурор Воронежа Маргарита Рукасова.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что обломки сбитой на подлете к Воронежу воздушной цели повредили несколько домов в Левобережном районе города. 80 жителей одного из домов временно эвакуировали.