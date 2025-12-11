Аэропорты московского авиаузла возобновили прием и выпуск самолетов

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах московского авиаузла - Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево - сняты, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Кроме того, аэропорты Внуково и Шереметьево предупредили о корректировке расписания полетов. В частности, авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Россия" вынуждено корректируют расписание посредством переноса времени вылета, а также отмены отдельных рейсов.

В пресс-службе аэропортов отметили, что после снятия ограничений на полеты ситуация в терминалах спокойная, скопления пассажиров отсутствуют.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что целом за ночь силами ПВО были уничтожены 32 беспилотника, атаковавших столицу.