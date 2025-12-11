Победитель "Евровидения-2024" вернул трофей из-за участия в конкурсе Израиля

Швейцарский певец Nemo заявил, что допуск израильского участника к конкурсу говорит о противоречии между идеалами мероприятия и решениями Европейского вещательного союза

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Швейцарский певец Nemo, победивший в песенном конкурсе "Евровидение" в 2024 году, отказался от своего призового трофея в знак протеста против допуска к участию в конкурсе в 2026 году Израиля, власти которого обвиняют в геноциде палестинского населения в секторе Газа.

"В прошлом году я выиграл "Евровидение" и получил за это трофей, - написал он в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - И хотя я безмерно благодарен сообществу, связанному с этим конкурсом <…>, сегодня я больше не считаю, что этот трофей должен стоять на моей полке".

По мнению музыканта, продолжение участия Израиля в конкурсе "в то время, когда, по заключению независимой международной комиссии ООН по расследованию, в стране происходит геноцид", свидетельствует о явном противоречии между идеалами конкурса, такими как "единство, инклюзивность и достоинство для всех" и решениями, принятыми Европейским вещательным союзом.

Ранее Европейский вещательный союз не стал исключать Израиль из числа участников мероприятия. В течение года некоторые европейские страны настаивали на отстранении Израиля от участия в конкурсе из-за военной операции в палестинском анклаве. В связи с таким решением союза часть теле- и радиовещательных компаний, включая нидерландскую NOS, ирландскую RTE и испанскую RTVE, заявили об отказе трансляции "Евровидение-2026". Австрийский телеканал OE24 сообщил, что Словения присоединилась к бойкоту конкурса, Бельгия и Португалия также обсуждают, стоит ли отправлять своих представителей в Вену. Позднее газета Der Standard писала, что своего представителя на конкурс в 2026 году отказалась отправлять и Исландия.