Историк Малышева показала ТАСС материалы об убийствах нацистами мирных жителей

Руководитель Национального центра исторической памяти продемонстрировала документы, которые доказывают гибель людей, живших в неволе в Восточной Пруссии

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) Елена Малышева представила гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову материалы о судьбах мирных жителей, погибших в неволе в годы Великой Отечественной войны на землях Восточной Пруссии, и предложила реализовать совместный проект об этом РИЦ "ТАСС Калининград" и НЦИП.

"Как известно, Восточная Пруссия, Кенигсберг [в годы войны были известны как] центр работорговли. И вот именно здесь (в Калининграде - прим. ТАСС) мы готовы реализовать [проект, связанный] с установлением судеб, с увековечиванием памяти мирных жителей, угнанных в неволю, в рабство", - сказала Малышева. По ее мнению, совместный проект "будет очень хорошим вкладом в сохранение исторической памяти".

Малышева показала документальные доказательства, подтверждающие гибель жителей в неволе, - копии списков мирных жителей, захороненных в земле Рейнланд-Пфальц. В годы Великой Отечественной войны там располагалось крупное военно-промышленное производство химических веществ. На нем работали отданные в рабство мирные и военнопленные.

"Важно, что [в документах] указаны фамилии и имена с немецкой педантичностью. Указаны дата рождения и место рождения", - рассказала Малышева. В списке 1 280 имен взрослых, а также имена 287 детей в возрасте преимущественно до трех лет, родившихся и погибших в неволе.

Список захоронений был передан в совет ветеранов города Советска Калининградской области в 2020 году неизвестным мужчиной, приехавшим из Германии. Малышева отметила, что получение этого документа российской стороной - пример народной дипломатии.

Руководитель НЦИП добавила, что эта исследовательская работа ведется в рамках реализации федерального закона об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Список является, очевидно, перепечаткой 1965 года из рукописных кладбищенских книг разных городов земли Рейнланд-Пфальц, Германия. Сроки захоронений - с 1942 по 1945 год.